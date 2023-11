Spal na ulici a tančil. Dnes je majitelem úspěšného kulturního centra, které oceňuje i UNESCO

Fendika je jednou z ikon moderní kultury etiopské metropole Addis Abeby. Propojuje tradiční a moderní hudební styly a v průběhu let se vyvinula ze scény pro potulné pěvce v respektované kulturní centrum, které najdete v doporučení turistických průvodců. Za úspěchem kulturního klubu Fendika stojí životní příběh čtyřicátníka, který se nenechal semlít životem na ulici a svůj elán napřel do projektu, který pomáhá ostatním. Addis Abeba 10:23 25. listopadu 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Melaku Belay si Fendiku poprvé pronajal v roce 2008. Od té doby z ní vybudoval uznávané centrum kultury v etiopské metropoli | Foto: Zdeněk Novák | Zdroj: Český rozhlas

Fendiku jsem našel na pomezí mezi mnohapatrovými hotely a moderními kancelářskými stavbami a něčím, co asi nejvíc připomíná slum, který tvoří přízemní budovy ze dřeva a vlnitého plechu. Fendika navenek vypadá spíš jako to druhé, do okolí z ní ale nepřeslechnutelně zní hudba.

Netrvá dlouho a jedna z místních návštěvnic mi představuje majitele: Melaku Belay, asi čtyřicetiletý tanečník s výrazným afrem, chodí mezi hosty a povídá si s nimi.

„S tancem jsem se narodil. Naučila mě to máma, ale když mi byly tři roky, odešla ze země. Utekla, aby si zachránila život před režimem DERGU. Žila v Súdánu. Už jsem ji nikdy neviděl,“ popisuje Melaku svůj příběh.

Vyrůstal s bratrancem na ulici a tančil všude, kde se dalo. Pak se dozvěděl o Fendice, že je to takzvaný azmari bet a že tam shánějí tanečníka. Jde o místní pojmenování tradiční umělecké scény, kde vystupují amharští bardové, zvaní azmari – něco jako etiopská obdoba evropských trubadúrů, kteří za doprovodu strunných nástrojů zpívali hrdinské písně.

Fendika leží na pomezí bohaté moderní čtvrti a chudého slumu v Addis Abebě | Foto: Zdeněk Novák | Zdroj: Český rozhlas

„Zeptali se mě: ‚Jsi tanečník? Máš tradiční šaty?‘ Neměl jsem, ale řekl jsem, že mám, a tak mě vzali. Žádný plat, jen spropitné. Žádné místo na spaní. Po čase mě tam ale nechali – sedm let jsem spal pod barem,“ vypráví Melaku.

Od tance k umění

Věci se začaly měnit, když se vypracoval na známého tanečníka. Začal dávat soukromé hodiny, získal stabilní příjem a přicházely i pozvánky na vystoupení v zahraničí.

„V roce 2008 jsem si Fendiku poprvé pronajal. Byla menší než teď, jenom přední část s pódiem, hledištěm a barem. A oproti ostatním azmari betům jsem změnil přístup: Z Fendiky jsme udělali kulturní centrum a založili tady jazzovou skupinu Etiokolor,“ pokračuje ve vyprávění Melaku Belay.

Kapela kombinuje tradiční etiopskou hudbu s prvky jazzu a léta tady pravidelně vystupovala.

Změna přístupu znamenala například, že umělci za vystoupení dostávali zaplaceno, ale nejen to. „Časem jsme otevřeli galerii – každé dva týdny je tu jiná výstava, pro autory zdarma. Rezervace máme na dva roky dopředu,“ říká majitel klubu hrdě.

Melaku vdechl Fendice život, který je současný a tradiční zároveň | Foto: Zdeněk Novák | Zdroj: Český rozhlas

Ženy, děti a Red Hot Chilli Peppers

Hlavní těžiště Fendiky je ale stále spojené s hudbou a tancem. „V pondělí, ve středu a v pátek se tu konají velké hudební koncerty. V úterý, ve čtvrtek a o víkendu je tu tradiční hudba, tanec a poezie. A jednou měsíčně pořádáme dětské vystoupení,“ přibližuje Melaku.

Na začátku byla Fendika jen jedním z tradičních azmari betů, tedy tradičních uměleckých scén, kde vystupují amharští bardové, zvaní azmari | Foto: Zdeněk Novák | Zdroj: Český rozhlas

„Dětem půjčujeme nástroje, pastelky, papír… Ženy tu mají dílnu na výrobu keramiky, kterou pak můžou prodávat. Celodenně je tu otevřená knihovna.“

Když mi Melaku vyjmenovává všechny zdejší aktivity, konečně chápu, proč mě místní důrazně opravovali, když jsem se při hledání Fendiky ptal na hudební klub. Upozorňovali, že to není žádný klub, ale kulturní centrum.

Fendiku navíc oceňují i v zahraničí – vyznamenání přišlo z Francie nebo od organizace UNESCO. A kalifornská skupina Red Hot Chilli Peppers před 12 lety na základě zážitků z Fendiky natočila píseň Ethiopia. I přesto dnes Fendika kvůli sousední moderní výstavbě bojuje o přežití.