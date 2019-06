Řidič autobusu nechal na odpočívadle ve Slovinsku pět cestujících. Podle FlixBusu pravidla neporušil

Řidič dálkového autobusu FlixBus nechal na odpočívadle ve Slovinsku skupinu cestujících. Pět turistů se tak muselo do Rakouska dostat tzv. po vlastní ose. Podle vedení společnosti nedodržela skupina ohlášenou pětiminutovou pauzu. Mluvčí FlixBusu řekla serveru iROZHLAS.cz, že cestující vozidlo opouštějí na vlastní zodpovědnost. Vídeň 15:45 28. června 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Dálkový autobus společnosti FlixBus. | Zdroj: facebook společnosti FlixBus

Cestující se vraceli z dovolené v Chorvatsku, odkud je FlixBus měl dopravit zpět do Vídně. Poté, co jim řidič autobusu ujel z odpočívadla ve Slovinsku, zkoušeli volat na dopravní centrálu. Na dalším postupu se ale s firmou nedohodli, a do Rakouska museli dojít pěšky. Do hlavního města je z hranic odvezl náhradní spoj. O případu jako první napsal server tn.cz.

Podle společnosti FlixBus nedošlo na straně řidiče k žádnému pochybení. „Cestující opouštějí autobus na vlastní zodpovědnost a jsou povinni vrátit se do autobusu nebo nastoupit v čase řádného nebo ohlášeného odjezdu. Z povahy věci není možné na každé zastávce kontrolovat, zda všichni cestující setrvali na svých místech až do své cílové stanice, případně z jakého důvodu opustili vozidlo předčasně,“ sdělila serveru iROZHLAS.cz mluvčí společnosti FlixBus Martina Čmielová.

Toaleta ve vozidle

Mluvčí dodala, že vozidla FlixBusu jsou plně digitalizována. Vedení společnosti tak může ověřit, že se řidiči na odpočívadlech zastavují na stanovenou dobu. Podle Čmielové ze stanoviště autobus odjel včas, a FlixBus se tak zachoval v souladu s pravidly.

„V tomto případě autobus zastavoval pouze na řidičem ohlášených 5 minut. Pokud cestující z nějakého důvodu autobus musí opustit, doporučujeme, aby si z bezpečnostních důvodů brali své příruční zavazadlo s osobními věcmi vždy s sebou a autobus měli na dohled,“ uvedla dále Čmielová.

Na délku pauz si cestující společnosti FlixBus stěžují na sociálních sítích. Pět minut totiž považují za příliš krátkou dobu na koupení občerstvení nebo použití toalety.

FlixBus na kritiku reaguje tím, že pětiminutová přestávka slouží zejména řidičům. „Není samozřejmě jedinou zastávkou na cestě a neexistuje pravidlo, že bychom stavěli pouze na pětiminutové přestávky,“ řekla Čmielová. V autobusu je podle Čmielové pro cestující k dispozici funkční toaleta. „V případě poruchy toalety mohou řidiči zastavit na odpočívadle.“

Pauzy podle mluvčí odpovídají povinné lhůtě a případné odškodnění stanovují přepravní podmínky. „Jedná se o nešťastnou situaci, ale je třeba si uvědomit, že linkové autobusy jsou vázáné k jízdnímu řádu,“ shrnula.