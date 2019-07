Hodžu už adoruje jen starší generace, říká albánský student. Diktátorův dům se změnil v muzeum

Kariol Kotroci – prodejce suvenýrů před domem diktátora | Foto: Pavel Novák | Zdroj: Český rozhlas



Je to už 75 let, co se malá země na jihu Evropy vydala na cestu k reálnému komunismu. Albánie se v roce 1944 zbavila italské okupace a vůdce partyzánů Enver Hodža se stal vůdcem státu. Albánie pak byla jedinou oficiálně ateistickou zemí. Krutý komunistický režim přivedl zemi téměř k bankrotu. Přesto dodnes na diktátora Hodžu v Albánii vzpomíná hlavně starší generace. Ve městě Gjirokastra na jihu Albánie je dokonce otevřený rodný dům Envera Hodži.