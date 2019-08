Ve středověkém stanu či v korunách stromů. Češi přichází na chuť netradičnímu ubytování

Noc v příbytku v korunách stromů nebo třeba v sudu. Netradiční ubytování láká Čechy stále víc. Podle Asociace cestovních kanceláří a portálu Slevomat roste zájem o zážitkové ubytování meziročně až o 20 procent. A zájmu se rychle přizpůsobuje i nabídka. Praha 10:15 27. srpna 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Stany v kempu připomínají středověký vojenský tábor | Foto: Barbora Kladivová | Zdroj: Český rozhlas

„Vstupujeme do jednoho z osmi našich stanů, sám o sobě je replikou středověkého šlechtického stanu, odpovídá tomu i vybavení, snažili jsme se, aby to vypadalo tak jak tomu bylo ve středověku. Má to evokovat prostředí, že sem právě teď přitáhlo vojsko a právě tady rozložili tábor,“ říká Ondřej Slačálek majitel středověkého kempu Malešov, který je kousek od Kutné hory.

Jediné, co dobové neodpovídá, je koupelna. „Je to úlitba 21. století, snažili jsme se, aby to bylo komfortní, ale vlaminovali jsme tam středověké iluminace.“

Ondřej Slačálek otevřel středověký kemp před třemi měsíci. Od té doby má téměř stále plno a rezervované jsou termíny až do půlky října. K areálu patří také tvrz, pivovar nebo třeba středověká krčma.

„Nechtěl jsem stánek s buřtama ale něco stylovějšího. Takže jsme budovu z 18. století zhistorizovali a udělali z toho zájezdní hostinec. Máme publikaci, která se zabývá jídlem v pravěku a středověku.“

V kuchařce jsou založené recepty, které využívají například salátové rostliny, špenát zelí. Na jídelníčku mají v hostinci pět jídel a často je obměňují.

Pár nocí ve středověkém kempu, do kterého majitel a další investoři vložili miliony korun, zažil i Tomáš Fíla, otec dvou malých dětí. „Chtěli jsme vyzkoušet nějaký nový kemp, moderně postavený a zároveň nás baví středověk. Líbí se nám tady,“ popisuje pro Radiožurnál.

Právě tematika středověku táhne v posledních třech letech Čechy podle statistik Slevomatu u netradičního ubytování nejvíc.

„S Českem je dlouhodobě spjatá, ať už jde například o fenomén úspěchu počítačové hry Kingdome Come: Deliverance nebo to, že se v tuzemsku natáčí mnoho filmů a seriálů s tímto námětem. Podobné typy ubytování využívají hlavně rodiny s dětmi nebo party mladých lidí,“ vysvětluje důvody mluvčí Slevomatu Tomáš Holý.

Nová generace cestovatelů

Oblíbené je ale třeba i ubytování v sudech v Jeseníkách. K jeho vytvoření se majitel Ludvík Zifčák inspiroval v cizině.

„Minulý rok, když jsme se snažili rozjet penzion Stonožka, jsem hledal na internetu nějaký zajímavý nápad, jak penzion zatraktivnit. Zaujal mě jeden arménský horský resort, kde nabízejí ubytování v sudech a tuto myšlenku jsme zrealizovali i u nás. Obytné sudy máme teprve od léta a zájem je obrovský.“

Rychle rostoucí zájem je i o tzv. glamping (tedy glamourous camping), a to až o 20 procent ročně, potvrzuje portál Slevomat nebo třeba i Asociace cestovních kanceláří.

„Je to trend zážitkové dovolené. Trochu navázaný na to, že po generaci cestovatelů, kteří začali cestovat v 90. letech, vyrostla nová generace, která už nesbírá vlaječky do mapy, ale chce zážitek. A kdo jim nabídne něco, co je originální nebo odlišné od ostatního, tak má velkou šanci na úspěch,“ mluví o zážitkovém ubytování Jan Papež z Asociace cestovních kanceláří.

A neplatí to jen v Česku. Zájem o netradiční ubytování je i za hranicemi. Kdo chce ale zažít něco neobvyklého - třeba noc v korunách stromů, v houbičkové vesnici nebo třeba v domku ze slámy - musí počítat s vyššími cenami. Ty se za jednu noc můžou dostat až k pěti tisícům korun.