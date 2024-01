V Görlitzu točili Hanebné pancharty i Grandhotel Budapešť. Město teď vyhlíží další hollywoodskou šanci

„Na tomhle náměstí se natáčela třeba přestřelka v Hanebných panchartech. Nad námi se tyčí radniční věž, na které byl herec Daniel Brühl a bojoval s vojáky tady dole,“ ukazuje Kerstin Gosewitchová, která pracuje pro město jako taková spojka s filmaři.

„V některých záběrech je vidět i místní kašna, ve které na konci plavou figuríny mrtvol. Jen pro připomenutí, to je ten falešný propagandistický film,“ popisuje pro Radiožurnál.

Kousek od kašny se natáčel Grandhotel Budapešť nebo Předčítač s Kate Winsletovou. Éra amerických velkoprodukcí ale v Görlitzu načas skončila.

„Nedávná stávka herců ve Spojených státech má pořád dozvuky. Naše spřátelené Studio Babelsberg také nově koupili Američané a nějak se omezila spolupráce s naším městem. Takže teď se tu už dlouho netočilo nic moc velkého,“ přibližuje situaci Gosewitchová.

Do Görlitzu mezitím jezdí hlavně němečtí filmaři, i ti ale některé velké produkce dělají jinde. Třeba oscarový snímek Na západní frontě klid se skoro celý natáčel v Česku. Podle Gosewitschové se ale každá lokace hodí na něco jiného, a tak se to nedá považovat za konkurenci.

„Naopak, snažíme se utužit vztahy i s Prahou. Poslední dobou se angažujeme třeba na jihlavském filmovém festivalu. Loni jsme sklidili celkem slibnou odezvu. Rádi bychom nalákali i české producenty. Uvidíme, jak se to vyvine. V tomhle máme jasno - je jedno, jestli ozve nějaká malá nebo obří produkce, každému nabízíme tu samou podporu,“ podotýká Gosewitchová.

Nevraživost jen vzácně

Malebné saské město tak čeká na lepší časy - na novou šanci, kterou prý nehodlá promarnit.

„Filmovému průmyslu už předtím uškodila pandemie a teď k tomu ty stávky. Ale co se týče nás, máme už dost zkušeností z mezinárodního pole, takže bude jednoduché to pak celé spustit zase nanovo. Jsme připraveni. Teď to ale není na nás, musí k nám přijít nějaký zájemce,“ připouští.

Kerstin Gosewitschová osobně přihlížela celé řadě natáčení, včetně některých světoznámých snímků. Pro většinu místních jsou s tím spojené hezké vzpomínky a filmové štáby tak naráží na nevraživost jen naprosto vzácně.

„Není to vůbec špatné. Dokonce i když se kvůli natáčení uzavře celé centrum, tak to místní ani neřeší. Spíš je to těší a často se angažují - ať už třeba jako dodavatelé nebo komparzisté. Má to širokou podporu,“ vysvětluje Gosewitschová.

„Filmaři mají často zájem třeba o ulici Hospitalstrasse. Když se tam provádí čištění a objeví se tam tabulka s prosbou, aby si všichni přeparkovali auta, tak tam vždycky nějaké zůstane. Ale jakmile je tam cedulka s nápisem Natáčení, tak odjedou úplně všechna,“ usmívá se.