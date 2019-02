Do zakavkazské Gruzie míří stále víc Čechů. Oceňují lyžování v krásné přírodě i památky

V kabině nové lanovky z největšího gruzínského zimního centra Gudauri do osady Kobi zní nejčastěji ruština, gruzínština, polština nebo francouzština a angličtina, ani čeština nebo slovenština tu ale nejsou zas tak velkou výjimkou. Náhodou tu potkávám skupinu mladých z Česka, když sedím v Gondole a jedu nahoru z Kobi do horského sedla.

„Mé jméno je Adam Ondřejic a jsem z východních Čech,“ představuje se jeden z Čechů. „Jsme tady už třetí rok, vždycky se nám tu líbilo, protože je tu minimum lidí,“ vysvětluje. Zato Vendula Šemrová se poprvé vydala do větších výšek, než jaké představuje turistika po českých pohořích. „Já jsem tu poprvé, ale jsem nadšená, protože jsem nikdy na vyšších horách než v Čechách nebyla, takže se mi tu moc líbí, “ směje se.

„Hodně mě překvapily hlavně ceny, ty jsou tu o dost příznivější než třeba v Alpách. Gruzie mi přijde zajímavá v tom, že má mnoho tváří – na jednu stranu je chudší, ale mají tu hezké památky a přírodu,“ pochvaluje si.

„Jsme tady už potřetí v zimě, dáme si lyžovačku a pak cestujeme především mezi Kutaisi a Tbilisi. Určitě se sem ale chystáme i v létě. Mám recenze od kamarádů, prý jsou tu moc krásné přírodní parky a rezervace,“ říká Adam Ondřejic.

Cenově je podle Adama možné pořídit celou zimní dovolenou do 10 tisíc korun na osobu. „Je to se vším všudy, s cestováním i lyžováním,“ poznamenává. „Je to krásná cena, proto sem jezdíme,“ dodává. V přestupní stanici lanovky v sedle v nadmořské výšce 2900 metrů se s partou mladých Východočechů loučím, protože naše cesty se tu rozcházejí, nebo spíš rozjíždějí.

Možnosti freeride lyžování

Netrvá dlouho a slyším slovenštinu. Paní Andrea Grivalská ale není klasickou turistkou. Do Gudauri se přestěhovala na celou zimu, protože tu pronajímá apartmány. A samozřejmě taky lyžuje. „Je tu hodně možností na freeride lyžování, což u nás moc není,“ pochvaluje si.

Navíc je tu podle paní Grivalské všude blízko, v případě špatného počasí tak není nutné zůstávat na horách. „Nejvíc doporučuju místní lázně a staré město v Tbilisi. Mají tu hrozně moc kostelů. V létě je to samozřejmě o turistice. Jsou tu oblasti, kam se dostává těžko a je to nebezpečná cesta, ale stojí za to překonat strach,“ radí. Takovým místem je i národní park Tusheti, kde ročně několik lidí zahyne.

Při cestě do kavkazských hor proto nezapomeňte na cestovní pojištění, přihlaste se do dobrovolného systému ministerstva zahraničí DROZD, aby o vás věděli, a do odlehlých koutů si s sebou vezměte vysílačky a raději i místního průvodce.