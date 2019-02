Lyžaři v Gruzii se těší z nejdelší lanovky na celém Kavkazu. Využijí ji ale i místní

Pobyt každého lyžaře, pokud si s sebou neveze vlastní výstroj, začíná v půjčovně lyží. Reportér Radiožurnálu zašel do té nejbližší, kde si půjčil kompletní výbavu, to znamená lyže, tyčky a lyžáky. Za 70 gruzínských lari si vybavení půjčil na dva dny. Vychází to asi na 630 korun.

Samozřejmě že je lepší si lyžařskou výbavu přivést s sebou, protože když procházíte půjčovny, všimnete si, že jak boty, tak lyže jsou dost opotřebované.

V půjčovně, která se jmenuje Fanatik, je to jako v babylonské věži. Mísí se tady spousty jazyků, což svědčí o tom, že je Gruzie stále oblíbenějším centrem zimní, ale i letní turistiky. Jen tak namátkou - z jazyků je slyšet převážně angličtina, ruština a také čínština a arabština.

Není divu, protože lyžařské centrum Gudauri je velmi dobře přístupné, z letiště v Tbilisi jsou to necelé dvě hodiny autem.

Ceny ubytování závisí na tom, v jaké vzdálenosti se hotel nachází od nástupní stanice lanovky. Ty co jsou nejblíž jsou logicky nejdražší a za jednu noc za pokoj pro dvě až tři osoby zaplatíte kolem 80 eur. Nejlevnější ubytování nabízí staré Gudauri. Tam se dá ubytování pořídit i za několik set korun na noc. I odtud se pak dostanete lanovkami do hlavního lyžařského areálu.

Fungují tady záchranáři a horská policie. Snad už se nebude opakovat nešťastný případ z minulého roku, kdy jedna ze sedačkových lanovek nabrala zpětný chod. Lidé v dolní stanici vypadávali a dokonce jedna turistka ze Švédska utrpěla lehká zranění.

Obživa i pomoc pro místní

V místě je teď nová kabinková lanovka. V sedle pod horou Satzele je přestupní stanice, většina lidí tu ale vystupuje, protože dolů do Kobi sjede na lyžích.

Moskevští lékaři Oleg a Pavel v kabině plánují, kudy se na snowboardech vydají. Říkají, že nová lanovka je super, protože díky ní je tu větší výběr tras, kvalitnější sníh, málo lidí a celkově velmi dobrá návaznost mezi lanovkami. Těch je tu teď celkem 18.

Poslední úsek lanovky strmě klesá z výšky 2900 metrů nad mořem do údolí Kobi, kde se nachází konečná stanice a také stejnojmenná vesnička. Hlavně pro její obyvatele bude příchod turistů do zapomenutého kraje velmi vítaným zdrojem práce a obživy.

Tento způsob dopravy je zajímavý tím, že neslouží jen lyžařům, ale také místním, protože z vesničky Kobi vede jediná cesta až do ruského Vladikavkazu. Často tu ale padají laviny, a tak bývá silnice nezřídka uzavřená a lanovka je pro horaly jediným způsobem, jak se dostat z uvěznění, které může trvat i několik dnů.