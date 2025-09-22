Hluboká bez bariér. Zámek se zapojil do akce, která pomáhá osobám s handicapem poznávat památky
Zámek Hluboká v pondělí na akci Památky bez bariér přivítal bezmála 200 lidí s handicapem. Zažili bezbariérové prohlídky, haptické ukázky pro zrakově znevýhodněné i tlumočení do znakového jazyka.
Speciální prohlídky můžou lidé navštívit i v dalších památkách. „Po předchozí domluvě je možné připravit jakoukoli prohlídku a připravit zámek na bezbariérový přístup i připravit haptické rohlídky,“ doplňuje mluvčí Národního památkového ústavu Markéta Slabová.
Informace o bezbariérovosti a přístupnosti jednotlivých památek najdou návštěvníci na jednotlivých stránkách daných památkových objektů.