Hluboká bez bariér. Zámek se zapojil do akce, která pomáhá osobám s handicapem poznávat památky

Zámek Hluboká v pondělí na akci Památky bez bariér přivítal bezmála 200 lidí s handicapem. Zažili bezbariérové prohlídky, haptické ukázky pro zrakově znevýhodněné i tlumočení do znakového jazyka.

Zámek Hluboká nad Vltavou. Zámek byl původně založen jako strážný hrad v polovině 13. století českými králi a jako královský majetek byl dáván často do zástavy.

Speciální prohlídky můžou lidé navštívit i v dalších památkách. „Po předchozí domluvě je možné připravit jakoukoli prohlídku a připravit zámek na bezbariérový přístup i připravit haptické rohlídky,“ doplňuje mluvčí Národního památkového ústavu Markéta Slabová.

Zámek Hluboká v rámci akce Památky bez bariér přivítal bezmála 200 návštěvníků s různým handicapem. Přijeli z celého Česka | Foto: Kristýna Barchini | Zdroj: Český rozhlas

Informace o bezbariérovosti a přístupnosti jednotlivých památek najdou návštěvníci na jednotlivých stránkách daných památkových objektů. 

