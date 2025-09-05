Hluboká, zámek Kratochvíle nebo Třeboň. Jihočeské památky letos navštívilo přes 360 tisíc turistů
Jihočeské památky lákají čím dál víc lidí. Letos je v době letních prázdnin navštívilo více než 360 tisíc lidí. To je podle památkářů o téměř šestnáct tisíc víc než ve stejném období loňského roku. „Klíčovým faktorem je počasí, které v letošní sezóně opravdu návštěvnosti přálo,“ popisuje mluvčí Národního památkového ústavu v Českých Budějovicích Markéta Slabová.
Nejnavštěvovanějšími památkami v jižních Čechách byly jako tradičně zámek Hluboká a Český Krumlov. Hluboká byla nejvíce navštěvovanou památkou, o prázdninách tam zavítalo 91 000 turistů, tedy zhruba o 6000 lidí víc než v loňském roce, vysvětlila pro Český rozhlas České Budějovice Slabová.
Jaké jihočeské hrady a zámky letos patřily mezi nejnavštěvovanější? Poslechněte si rozhovor s mluvčí Národního památkového ústavu v Českých Budějovicích Markétou Slabovou
„Procentuálním skokanem v návštěvnosti se stal zámek Kratochvíle, jeho návštěvnost stoupla o 26 procent. Myslím, že je to tím, že Kratochvíle cílí na rodiny s dětmi a připravuje specializované prohlídky a akce zaměřené na renesanci. Letos se jim povedla krásná hradozámecká noc zaměřená na gastronomii v období renesance, takže si návštěvníci mohli ten krásný zámek vychutnat všemi smysly,“ přibližuje mluvčí.
Díky pohádce Zlatovláska stále láká hodně turistů také Červená Lhota, kde bylo o čtrnáct procent víc lidí. Úspěšná byla také Třeboň, a to díky nově otevřené výstavě o historických loutkách. Slabová sama nedokáže přesně vysvětlit, z jakého důvodu letos návštěvnost rostla.
„Podle ekonomů se situace v České republice mírně stabilizovala. Podle údajů CzechTourismu stále víc návštěvníků míří do zahraničí na přímořské dovolené v okrajových měsících, tedy v červnu a v září, kdy je tam víc klidu a dovolené jsou trošku levnější. Stále si myslím, že klíčovým faktorem je počasí, které v letošní sezóně opravdu návštěvnosti přálo,“ upozorňuje.
Akce v září
Památky v Jihočeském kraji zůstávají živým kulturním prostorem i po prázdninách. Mluvčí Národního památkového ústavu v Českých Budějovicích připomíná, že otevřeno bude až do 2. listopadu, kdy končí hlavní návštěvnická sezóna. Poté se začínají kastelánové a jejich kolegové připravovat na hradozámecký advent.
„Celé září budeme slavit Dny evropského dědictví, do kterého se tradičně zapojí i jihočeské památky. Mohu pozvat na zámek Vimperk, kde 6. a 13. září budou probíhat komentované prohlídky výstavy Steinbrennerovi kreslíři, která připomene krásnou vimperskou tradici, kdy tu byla tiskárna, která vydávala pamětní kalendáře, které byly ilustrované,“ uvádí Slabová.
„Vlastníme zhruba 6000 těchto ilustrací a ty nejlepší si během těchto dnů prohlédnou návštěvníci s kurátorkou. O víkendu 13. a 14. září bude otevřený i Landštejn, kdy si návštěvníci mimořádně prohlédnou tamní sklepení s paní kastelánkou Eliškou Nýdrovou,“ dodává.
Také o víkendu 13. a 14. září mohou lidé navštívit Jindřichův Hradec, kde bude otevřena zdarma hladomorna a Černá věž. V neděli si zájemci navíc budou moci prohlédnout výstavu Fantastické záhady přímo s autorem výstavy Arnoštem Vašíčkem, doporučuje Slabová. Akce mohou lidé dohledat na jednotlivých webových stránkách památkových objektů.
Vltavská štafeta
Mluvčí Národního památkového ústavu v Českých Budějovicích také zdůrazňuje, že vrcholí projekt Vltava slavná a splavná. Ten odstartovala Vltavská štafeta 1. července na Kvildě, kde odebrali vodu od pramene a tu požehnal českobudějovický biskup.
„Zaplaťpánbůh jsme ji donesli na Pražský hrad, a tím jsme symbolicky otevřeli vrchol projektu, to znamená výstavu Vltava slavná a splavná. Tím bych ráda pozvala čtenáře na tuto výstavu, která se Jihočechů velmi dotýká,“ říká Slabová.
„V rámci tohoto projektu Zlatá Koruna a Hluboká připravily ve spolupráci s Českou filharmonií krásné koncerty. Ve Zlaté Koruně se koncert odehraje 11. září, bude to komorní koncert dvojice Davida Marečka a Václava Petra, bude začínat od 18.00 a bude zdarma,“ doplňuje.