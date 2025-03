OBRAZEM: Projděte si Hobitín. Na Novém Zélandu zůstal jako památka na natáčení Pána prstenů

I když vznik fantastické literární Středozemě inspirovaly mýty a legendy Britských ostrovů a starých Seveřanů, dnes je svět fantasy děl jako Pán Prstenů a Hobit spojený s Novým Zélandem. Právě tam totiž natáčel režisér Peter Jackson filmy podle románů spisovatele J. R. R. Tolkiena. Některé filmové kulisy tam dodnes najdete, proměnily se v turistické atrakce. Mezi největší stále funkční filmové kulisy na světě patří novozélandský Hobitín. Hobitín 18:08 16. března 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

Už při příjezdu do Hobitína si člověk připadá jako ve fantastickém, chcete-li pohádkovém světě. Asi 160 kilometrů jižně od Oaklandu najdete krajinu posetou zelenými kopečky, mezi kterými se pasou stáda ovcí.

Do hobitího městečka se dá dostat autobusem s průvodcem, ten můj se jmenuje Calum. „Jste připraveni vyrazit do Středozemě?“ ptá se, zatímco procházíme po cestě mezi dvěma kopečky a vstupujeme do jedné ze scén z Pána prstenů – Gandalf vjíždí do Kraje, jede na vozíku spolu s Frodem.

„Ve filmu se použily tři vozy – velký, normální a pak ještě jeden, kde byly sedačky tři metry od sebe. To aby kamera mohla při záběru z určitého úhlu zvýraznit výškový rozdíl mezi postavami, vysokým čarodějem a drobným hobitem,“ popisuje Calum, jak se pracovalo s tím, že hobiti jsou drobní, zatímco čaroděj Gandalf ostatní převyšuje moudrostí i výškou.

Dno pytle a umělé švestky

„Kulisy Hobitína posloužily u obou filmových trilogií ze Středozemě. Při natáčení Pána prstenů vzniklo asi 39 hobitích nor ze dřeva a polystyrenu. Po natáčení tady zůstalo 16 z nich,“ upřesňuje průvodce. „Když vznikala trilogie Hobit, požádali produkci, aby postavila kulisy natrvalo. Vzniklo tu 44 nor s kompletními fasádami, ploty, zahrádkami… zkrátka všechno, co tady vidíte.“

Bezpochyby nejvýznamnější ze všech hobitích nor je Dno pytle vysoko na kopci, odkud je výhled dolů na celý zbytek Hobitína – domov Bilba a Froda. „Čím výš na kopci bydlíte, tím jste bohatší. A taky čím víc máte oken,“ dodává Calum.

Pracovna v hobití noře | Foto: Zdeněk Novák | Zdroj: Český rozhlas

Protože jsou hobiti proslulí svou láskou k zahradničení, jsou tu také početné zahrádky, kde najdeme rozkvetlé květiny, zeleninu i třeba ovocné stromy. Ty přitom ne vždy odpovídají tomu, co se objevilo ve filmech.

„Tohle je sad Pytlíků ze Sáčkova,“ ukazuje průvodce, „ale v Tolkienově Pánovi prstenů v něm nerostou jabloně, hrušně a kdouloně, ale švestky. Takže jeden chudák musel na ty stromy pověsit umělé švestky.“

Prádlo jako důkaz

Na příkladu prádla rozvěšeného na šňůrách mezi hobitími norami Calum přibližuje, jak velký důraz na detail kladl autor obou filmových trilogií.

„Režisér Peter Jackson chtěl, aby dekoratéři každý den to prádlo nejdřív pověsili a pak na noc zase odnesli. A to všechno proto, aby tady byly vyšlapané cestičky – aby to vypadalo, že tady hobiti opravdu žijí,“ vypráví průvodce.

A stejný dojem si z Hobitína odnáším i já.

Celkový pohled na Hobitín od řeky. Dno pytle nahoře | Foto: Zdeněk Novák | Zdroj: Český rozhlas