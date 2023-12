Na turisty, kteří fotí jejich domy, si zvykli. Vesnice Holašovice je už 25 let na seznamu UNESCO

Holašovice jsou přesně 25 let v UNESCO. Tamní lidová architektura ve stylu selského baroka se dostala na Seznam světového dědictví v japonském Kjótu 5. prosince 1998. Zápis sice přinesl vesničce na Českobudějovicku desetitisíce návštěvníků ročně, ale i spoustu starostí. Po covidu tam navíc přestali jezdit asijští turisté. Holašovice 11:31 5. prosince 2023 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít V době zápisu Holašovice nebyly připravené na nápor turismů, říká starosta. | Foto: Petr Kubát | Zdroj: Český rozhlas

Blanka Mühlpecková žije v Holašovicích už téměř šedesát let. „Máme možnost bydlet v takové hezké vesničce, to příjemné, na druhé straně to ale zase není jednoduché. Platí různá omezení, na úpravy musíme mít povolení, je toho docela hodně,“ říká.

Na davy turistů, kteří v sezoně proudí po návsi, si podle ní místní obyvatelé zvykli. „Před covidem to bylo i patnáct autobusů denně. Fotoaparáty cvakají, tak otevřete vrata a oni si to honem vyfotí a jdou dál, protože mají před sebou ještě Hlubokou a Krumlov,“ popisuje.

V jednom ze stavení sídlí Holašovická keramika, jejímž spolumajitelem je Tomáš Mügl. „Chybí pořád Japonci, Francouzi, těch zájezdů je teď málo. Letos byla taková průměrná sezona, Češi jezdili, těch bylo dost,“ komentuje.

Podle Jana Jílka, starosty Jankova, pod který Holašovice spadají, poklesla návštěvnost po covidu zhruba o 20 procent. Jediným přímým příjmem z turistiky jsou peníze z parkovného. „Příjem z parkoviště je zhruba 300 tisíc korun a náklady na Holašovice dosahují asi jednoho milionu. Máte totiž budovy, které musíte udržovat jako turistické centrum, potřebujete pracovníka, musíte neustále pečovat o mobiliář a tak dále,“ připomíná.

Dodává, že v době zápisu Holašovice nebyly připravené na nápor turismů a dodnes neumí z cestovního ruchu úplně těžit. „Turista přijede, zaparkuje, projde náves a odjíždí. Někteří si dají oběd a kávu, ale pak také pokračují dál po určité trase. Nemáme nocležníky, ubytování a není možné vybudovat hotel, který by pojmul autobus,“ uvádí.

V dalších letech chce vedení obce vybudovat muzeum selského života a opravit historické dřevěné pumpy. „Připravujeme rehabilitaci jednoho památkově chráněného statku, chtěli bychom tam zřídit muzeum selského života,“ potvrzuje Jan Jílek.

Během uplynulých let se v Holašovicích proinvestovalo okolo 100 milionů korun. Jako památka UNESCO získává obec každý rok krajskou dotaci, letos to bylo půl milionu korun.