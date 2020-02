Velká Javořina spojuje lidi z české i slovenské strany hranice. Na Silvestra tu vítají nový rok

Nejvýše položená turistická chata v Bílých Karpatech stojí pod vrchem Velká Javořina v nadmořské výšce těsně pod tisíc metrů. Vznikla roku 1924 a je dílem Klubu československých turistů. Její osud nikdy nebyl jednoduchý, často byla zavřená, především po roce 1989, kdy se střídali majitelé. Naposledy zdejší kamna na několik měsíců vychladla na podzim 2018, kdy chata znovu změnila vlastníka. Bílé Karpaty 17:00 22. února 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Turistická chata v Bílých Karpatech stojí pod vrchem Velká Javořina v nadmořské výšce těsně pod tisíc metrů | Foto: Ľubomír Smatana | Zdroj: Český rozhlas

Holubyho chata stojí zhruba tři sta metrů pod vrcholem Velké Javořiny, na němž se tyčí vysoká vysílací věž. Nahoru vede od chaty stezka podél sjezdovky a letité kotvy, která vypadá, že už to má za sebou.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Holubyho chata má od roku 2018 nového majitele? Jaké s ní má plány? Poslechněte si celou reportáž

Vysílač stojí přímo na slovensko-české hranici, ale po rozdělení státu připadl Slovensku a na mapě je vidět, jak hranice vysílač obchází malým obloukem. Výhled na obě strany je skvělý a za velmi příznivého počasí jsou odtud výjimečně vidět jak Vysoké Tatry, tak Alpy.

I proto hora vždy přitahovala lidi z obou stran hranice. Však také výstavbu chaty prosadili turisté z moravského Uherského Brodu a slovenské Staré Turé.

Kopanice

„Chata už se opravuje, něco se tu děje – třeba ta okna jsou nová,“ ukazuje Radiožurnálu třicátník Miro, kterého provází bílý labrador.

Miro je místní, bydlí v Cetuni na slovenské straně a mluví silným kopaničářským přízvukem, který je pro slovensko-moravské pomezí typický.

Retro, ale s atmosférou. Chata Švýcárna pod Pradědem stále čeká na investice Číst článek

Vyrazil si na výlet na chatu ale nejde. Hlavní dveře v přízemí jsou zavřené, je třeba to vzít přes verandu. U prosklených dveří leží žíhaná kočka, které osazenstvo chaty říká Garfield.

Výlet do minulého století

Chata je po ránu prázdná, u baru stojí jen údržbář a vedoucí Martina Ostrovská. „Zatím se nechceme moc prezentovat, protože chata potřebuje rekonstrukci. Majitel se na to letos chystá,“ vysvětluje mladá žena, která také bydlí pár kilometrů odsud.

Investice potřebuje chata jako koza drbání, především do ubytování. Rozvrzané postele a skříně pamatují ještě socialismus. „Jsou to 70. léta, ale brzy by se to mělo změnit včetně sociálního zařízení,“ ujišťuje vedoucí.

Naposledy změnila chata na Velké Javořině majitele v srpnu 2018. Od té doby patří bratislavské IT firmě ARS Technology, jejíž šéf je vášnivý radioamatér a zřejmě se mu zalíbila její poloha přímo pod vysílací věží, odkud se dají pěkně chytat vlny.

Prosperující firma v pozadí by mohla být zárukou, že chata začne fungovat. V současném stavu nabízí třicet jedna lůžek a nocleh stojí 15 eur.

Tanec v záři ohňů

Poloha Holubyho chaty je jedinečná. Silnice sem vede pouze ze slovenské strany a okolí je prosté dalších budov. Na vrchol vedou turistické trasy z obou stran hranice a za ideálních sněhových podmínek kolem chaty vede 40kilometrovém běžkařský okruh.

Největším tahákem jsou ale tradiční letní a zimní novoroční česko-slovenské výstupy. To se sem z obou stran hranice valí davy turistů včetně muzikantů a tanečních souborů. Na vrcholu vzplanou vatry a zpěv se ozývá z Velké Javořiny dlouho do noci.