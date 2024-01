Horská služba má k dispozici vylepšené funkce aplikace Záchranka. Nově komunikuje i pomocí videa

Horské službě začala sloužit vylepšená verze mobilní aplikace Záchranka. Nové moduly aplikace mají záchranářům pomoci k efektivnějším výjezdům a výrazně jim ulehčí práci. Aplikace Záchranka, která je k dispozici zdarma pro všechny chytré telefony, ale nepomáhá jen záchranářům. Hradec Králové 13:06 20. ledna 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Mobilní aplikace Záchranka pomáhá s rychlejší první pomocí. Má ji už víc než 420 000 lidí | Foto: Milan Baják | Zdroj: Český rozhlas

„Tak můžeš.“ Filip Maleňák, ředitel aplikace Záchranka, dává pokyn kolegovi z Horské služby, aby ze svého telefonu nahlásil krizovou událost. Na webovém portálu aplikace Záchranka se vzápětí horské službě zobrazí celá řada podrobností.

„Nahoře se nám objeví nová událost, kde uvidíme její přesnou polohu. Uvidíme také identifikaci toho volajícího. A už to tady máme. Současně se nejbližším členům horské služby rozhoukal alarm. Operátor se může přepnout do detailu té výzvy, podívat se na mapu, kde se onen člověk nachází,“ ukazuje Filip Maleňák.

A doplňuje, že aplikace toho dokáže ještě mnohem víc. „Vidíme, že se jedná o region Krkonoše, vidíme, že volající má k dispozici 87 procent baterie v mobilu a že je na poměrně dobrém signálu. Tedy v tomto případě bychom mohli na tohle telefonní číslo iniciovat i videohovor, který pošle do jeho mobilu SMS zprávu, na který on jen potvrdí odkaz. A uvidíme přesné video z místa události.“

Pro horskou službu je to ohromná pomoc, vysvětluje náčelník krkonošské Horské služby Krkonoše Pavel Cingr. „Pokud máme přesné místo, kde se člověk, který potřebuje pomoc, nachází, tak jsme schopni pro něj poslat menší tým lidí, aby mu pomohl. Nemusíme vysílat velkou skupinu, která by ho někde v terénu hledala.“

Obrovským posunem je i možnost komunikovat prostřednictvím videa. Dosud aplikace zvládala pouze fotky, říká Filip Maleňák. „Ne vždy ta lokalizace musí být úplně na metr přesná. Samozřejmě fotografie z místa události, protože členové horské služby terén detailně znají, může vydat za tisíc slov. A teď nově, věříme, že nám začne pomáhat i video, které může být ještě přesnější než fotografie.“

Aplikace Záchranka, kterou je možné nainstalovat do mobilu zdarma, významně vylepšila i modul, který informuje o lavinách. Dosud tam lidé našli jen strohý stupeň lavinového nebezpečí, nově už nabízí informace i s detaily včetně toho, na kterém typu svahu lavina hrozí nebo jestli třeba jeden skialpinista lavinu ještě nestrhne, ale v případě skupiny už by to hrozilo.

„Krkonoše, a vůbec české hory, nejsou o tom, že by to bylo několik lavinových nehod ročně. Vychází to v průměru, že máme jednu lavinovou nehodu za dva roky. Letos ještě žádná taková událost nebyla,“ říká náčelník Horské služby Pavel Cingr s tím, že aplikace Záchranka ale nově informuje o lavinách i v sousedním Slovensku nebo Rakousku.