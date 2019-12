Hluboká nad Vltavou, Telč nebo Bouzov. Hrady a zámky zvou na vánoční prohlídky svých interiérů

„Je to hezká věc. Bylo by dobré, kdyby se návštěvníci přišli podívat. Prodává se punč, má to takovou vánoční krásnou atmosféru,“ říká kastelán Bohumil Norek. Na zámku v Telči budou od 27. prosince také vánoční folkové prázdniny se spoustou koncertů.

Státní zámek v Třeboni si zase připravil již tradiční výzdobu Schwanzenberských apartmánů. „Ladí to i historicky, protože Schwanzenbergové pobývali na třeboňském zámku právě o vánočních svátcích na přelomu 19. a 20. století. Tyto komentované prohlídky vánočně nazdobených interiérů třeboňského zámku jsou k vidění pouze do 21. prosince, kdy máme otevřeno od úterý do soboty vždy od 10.00 do 15.00. Otevřena je i Schwanzeberská hrobka za rybníkem Svět,“ uvedl kastelán třeboňského zámku Vít Pávek. Hned po svátcích má zámek také otevřeno, kdy chystá hrané kostýmované prohlídky.

Betlémské světlo

Vánočně vyzdobenou zámeckou kuchyni naservíroval na poslední adventní víkend státní zámek Hluboká nad Vltavou. „Tentokrát návštěvníci nebudou chodit s průvodcem, ale budou si prohlížet výzdobu v kuchyni sami. Poté se zámek otevře pro veřejnost opět 2. ledna. To bude naše klasická zimní trasa,“ dodává kastelán Martin Slaba.

Některé památky ve státní správě budou otevřené i těsně před a po Vánocích. Betlémské světlo si návštěvníci můžou odnést například ze zámku Červené Poříčí, hradu a zámku Horšovský Týn nebo kostela v Mostě.

„Otevřeno budeme mít i na Štědrý den na některých památkách – na Bouzově v kostele Panny Marie, Nanebevzetí Panny Marie v Mostě. Půlnoční mše budou i v některých z našich zámeckých kaplích. Zimní provoz je na objektech Sychrov, Květná zahrada v Kroměříži, Karlštejn, Mníšek pod Brdy a Křivoklát,“ už dříve řekla ředitelka Národního památkového ústavu Naděžda Goryczková.

Na první svátek vánoční mají otevřeno třeba zámek Lysice nebo hrad Šternberk. Silvestrovské prohlídky chystají zámek Mníšek pod Brdy, hrad a zámek Bečov, zámek Kynžvart nebo hrad Bouzov.