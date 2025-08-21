Hřensko chce udržet Edmundovu soutěsku otevřenou do listopadu. Kvůli požáru byla mimo provoz tři roky

Hřensko na Děčínsku chce udržet v provozu Edmundovu soutěsku až do začátku listopadu. Plavbu na lodičkách po řece Kamenici v ní nemohla obec kvůli následkům požáru v Českém Švýcarsku provozovat tři roky.

Hřensko | Foto: Daniela Pilařová | Zdroj: Český rozhlas

Soutěska je už měsíc otevřená, zatím ji podle údajů obce navštívily 4000 lidí. Po ukončení sezony bude na řadě údržba atrakce.

„Pak zas bude taková ta klasická údržba – musí se zvednout jezy, aby se vypláchlo bahno z řeky, budeme čistit dál koryto – máme tam ještě spoustu uvázaných stromů, které musí jít z toho koryta ven,“ přibližuje starostka Kateřina Horáková ze sdružení Soutěsky věc veřejná, věc neprodejná

Obec nechává soutěsku a svahy nad ní pravidelně prohlížet geologem a odborníkem na stromy.

