Hřensko chce udržet Edmundovu soutěsku otevřenou do listopadu. Kvůli požáru byla mimo provoz tři roky
Hřensko na Děčínsku chce udržet v provozu Edmundovu soutěsku až do začátku listopadu. Plavbu na lodičkách po řece Kamenici v ní nemohla obec kvůli následkům požáru v Českém Švýcarsku provozovat tři roky.
Soutěska je už měsíc otevřená, zatím ji podle údajů obce navštívily 4000 lidí. Po ukončení sezony bude na řadě údržba atrakce.
„Pak zas bude taková ta klasická údržba – musí se zvednout jezy, aby se vypláchlo bahno z řeky, budeme čistit dál koryto – máme tam ještě spoustu uvázaných stromů, které musí jít z toho koryta ven,“ přibližuje starostka Kateřina Horáková ze sdružení Soutěsky věc veřejná, věc neprodejná
Obec nechává soutěsku a svahy nad ní pravidelně prohlížet geologem a odborníkem na stromy.