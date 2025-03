Hřensko plánuje zpřístupnit Edmundovu soutěstku. Turisté se tam podívají skoro po třech letech

Skoro po třech letech by se mohli turisté znovu podívat do Edmundovy soutěsky v Hřensku. Oblíbenou atrakci, jízdu na lodičkách po řece Kamenici, uzavřel požár v Národním parku České Švýcarsko v létě 2022. Obec by chtěla do soutěsky už letos pustit omezený počet návštěvníků.

Hřensko 13:18 4. března 2025