Hurikán Katrina před dvaceti lety zničil kostel San Claire. Nová budova proto stojí na pylonech
Hurikánu Katrina, který před 20 lezy zničil pobřeží amerických států Louisiana, Mississippi a Alabama, padly za oběť nejen domy zdejších obyvatel, ale i veřejné budovy a třeba kostely. To je i příběh kostela Saint Clare v městečku Waveland na pobřeží Mississippi. Hurikánem zbořený svatostánek nahradil v roce 2010 nový kostel.
Z původního cihlového kostela San Claire, který stával téměř na pláži na dohled od vod Mexického zálivu, toho mnoho nezůstalo. Byl prakticky zničený. Dnes několik desítek metrů od začátku pláže stojí nový zelenobílý kostel s krásnou věží. Ten už je ale na pylonech, aby případná voda nepoškodila jeho vnitřní části. Dole pod ním je parkoviště a skladiště.
Paní Myra Roth ukazuje, jak vypadal starý kostel. Byl pěkný, cihlový a docela bytelný s krásnou věží. Hurikán ho ale úplně smetl. Zůstal v troskách, ze kterého vytáhli některé artefakty, dokonce i část Ježíše, kterému ovšem chybí ruce a noha.
Je to opravdu takové torzo, ale zachránili ho a mají ho vystavené jako velkou relikvii, která zůstala z původního kostela v Novém Kostele, který už je na pylonech a měl by snad vydržet případnou další záplavu.
Paní Myra ukazuje, co ještě zbylo z kostela. Je tady svícen, jsou tady různé křížky, také je tady fotografie interiéru kostela, ten byl nádherný. Měl krásné dřevěné lavice a oltář, za kterým bylo navršené kamení a na vrcholu pahorku stál Kristus, pod takovou zlatou oponou, měl žezlo a žehnal lidem, kteří byli pod ním.
Z původního kostela, se podařilo zachránit dvě sochy Marie a Josefa. Josef drží na ruce Ježíška. Jsme přímo v kostelní lodi nového kostela, obrázky křížové cesty a vitrážová okna už nejsou původní, ty jim daroval jiný kostel, vysvětluje paní Myra. Varhany, které jsou vedle oltáře, dokonce dostaly z úplně jiného státu.
Dnešní kostel Saint Clare ve Wavelandu je zelenobílý a mnohem větší než byl původní. Z předmětů, které se podařilo zachránit z původního cihlového kostela, který zničil hurikán Katrina, je tu třeba křídelnice – krásná bílá křídelnice, která přežila.