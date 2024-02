Konec dlouhému čekání na letištích. Indie chce zefektivnit výdej zavazadel a omezit chaos

Indie chce na letištích zrychlit výdej zavazadel a omezit chaos. Podle úřadů by cestující měli dostat zavazadla do 30 minut po přistání. Dlouhé čekání na kufry a batohy je na indických leteckých uzlech dlouhodobý problém, píše zpravodajský web BBC. Dillí 10:21 19. února 2024 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Indie chce zrychlit výdej zavazadel na letištích | Foto: Nir Elias | Zdroj: Reuters

Řada předních indických leteckých společností má do 26. února čas na to, aby zefektivnily vydávání zavazadel cestujícím na letišti. Ministerstvo pro civilní letectví uvedlo, že první zavazadlo by se mělo dostat na zavazadlový pás do deseti minut od vypnutí motoru letadla.

Úřad pro bezpečnost civilního letectví nařídil sedmi leteckým společnostem, včetně dopravců jako Air India, Vistara a IndiGo, aby zavedly nezbytná opatření k zajištění včasného doručení zavazadel.

Nařízení vydal poté, co ministerstvo letectví monitorovalo, jak dlouho čekali cestující na zavazadla na šesti hlavních indických letištích. Zaměřilo se přitom na 3600 letů.

Kontroly ministerstvo spustilo v lednu a stále trvají. Ačkoli se výkonnost všech leteckých společností, pokud jde o výdej zavazadel, zlepšila, nesplňuje předepsané pokyny, uvedl úřad.

Podle nařízení by první zavazadlo mělo dorazit k zavazadlovému pásu „do deseti minut od vypnutí motoru letadla a poslední zavazadlo do 30 minut od téhož okamžiku“. Někdy se zavazadla zpožďují téměř o hodinu a čekací doba se prodlužuje, pokud se vyskytnou technické problémy se zavazadlovým pásem píše BBC.