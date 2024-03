OBRAZEM: Interiéry restaurace hotelu na Ještědu se vracejí do podoby, kterou navrhl architekt Binar

Hotový je už hotelový salonek a také bar Avion. Teď, za provozu, lakýrníci vrací koženkové obložení stěn v restauraci do původní okrové barvy.

„Jako první přišel na řadu salonek. Na malém prostoru jsme zkoušeli, jak se to dá udělat technicky, jak to bude vypadat. Dojem byl daleko lepší, než jsme předpokládali. Tak jsme se rozhodli rozšířit to na kavárnu. No a pak už samozřejmě nám bylo líto, že to ostatní není. Takže následoval bar a teď to největší sousto, a to je restaurace,“ popisuje za hotel Ještěd Milena Lánská postup obnovy interiérů.

Návštěvník, když přijde na recepci, vyjde po schodech do restaurace podél oblé betonové stěny s plastikami Stanislava Libenského a Jaroslavy Brychtové. Dostane se tak do restaurace, kde část je už původní.

Ostění v salonku restaurace hotelu Ještěd už je po renovaci | Foto: Tomáš Mařas | Zdroj: Český rozhlas

Jak to vypadalo, než se začalo renovací, je vidět na jedné ze stěn. Šedostříbrný nástřik z 90. let 20. století.

„To je velmi pečlivý asi nástřik nějakým variopaintem. Tady na Ještědu se to opravdu dělalo v uvozovkách poctivě. Teď to myslím jako spíš ironicky, protože nevynechali jediné místečko ani kolem oken,“ vysvětluje Milena Lánská. „A my to teď musíme změnit.“

„Čas od času se objevila nějaká místa, která napovídala, jaké to tady bylo. Třeba když se v salonku odloupla část zrcadlové stěny, tak bylo naprosto jasné, že barva tady byla béžová,“ přibližuje Lánská.

A dodává, že nejvíc práce ale mají řemeslníci s poctivým zakrýváním míst, která se natírat nemají.