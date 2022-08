Kilimandžáro získá vysokorychlostní internet, horolezci budou moct posílat fotky i z jeho vrcholu

Vysokorychlostní internetové služby umožní každému se smartphonem tweetovat, postovat na Instagram nebo komunikovat přes WhatsApp při výstupu na nejvyšší horu Afriky, píše server Guardian.

Ministr informací Tanzanie Nape Nnauye označil tuto událost za historickou. „Všichni návštěvníci se nyní budou moci připojit. A to až do tohoto bodu hory,“ řekl v kempu Horombo Huts, který se nachází na trase vedoucí k vrcholu. Úplné pokrytí vysokorychlostní sítí se pak předpokládá do konce roku 2022.

Jak poukazuje Independent, Kilimandžáro nebude jedinou horou s vlastním připojením. K rychlému internetu se mohou připojit i horolezci na himalájském Mount Everestu skrze wifi. Díky tomu můžou sdílet fotografie a volat o pomoc v případě nouze.

Hora Kilimandžáro je důležitým zdrojem příjmů z cestovního ruchu v Tanzanii a sousední Keni. O výstup na její vrchol se každoročně pokouší přibližně až 35 tisíc lidí.