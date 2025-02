Japonské město bojuje s neukázněnými turisty. Zavedlo speciální policejní hlídky

Ekonomicky vítaný cestovní ruch má i stinné stránky. Někteří turisté jsou neukáznění anebo nepozorní, když ve snaze udělat si tu nejlepší možnou fotku nedbají na vlastní bezpečnost. Je to problém i v Japonsku. Město Otaru na severu ostrova Hokkaidó teď kvůli takovým turistům zavedlo speciální policejní hlídky. Otaru 19:43 1. února 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Turisté na zimním otevření stezky světel v Otaru | Zdroj: Profimedia

Otaru leží zhruba 40 kilometrů od Sappora. A s neukázněnými turisty se potýká už delší dobu. Úřady tam už loni přišly s varovnými plakáty v několika jazycích – čínštině, korejštině a angličtině.

Turisty nabádají, aby nefotili uprostřed silnice nebo na kolejích, nechodili na soukromé pozemky nebo neodhazovali na zem odpadky. Ale plakáty zřejmě nestačí, takže město teď zavedlo celkem tři policejní hlídky konkrétně na ulici Funami-zaka. Policisté tam od úterka hlídkují vždycky od desíti do šestnácti hodin.

Funami-zaka je rušná, úzká, strmá ulice. A skupiny turistů ji kolikrát blokují, takže tam třeba nemůžou projet auta. Vede to k nehodám a stížnostem místních obyvatel. Z té strmé ulice je právě nádherný pohled na přístav a moře. Tomu někteří turisté nedokážou odolat a chtějí si to vyfotit.

Funaku-zaka je atraktivní i proto, že se objevila v několika v regionu velice oblíbených filmech, v japonském snímku Love Letter a v čínském filmu Cities in Love. Do Otaru přitom míří hlavně turisté z Jižní Koreje, Číny a Tchaj-wanu. Ty speciální hlídky Otaru zavedlo ani ne týden potom, co tam vlak srazil čínskou turistku. V kolejišti se snažila fotit u nádraží Asari. Policii to řekl její manžel, jak píše japonský list Mainiči Šimbun.

Japonsko loni navštívilo rekordních skoro 37 milionů turistů. Nejčastěji míří do známých historických měst, jako Kjóto nebo Ósaka, slavných svatyní, pochopitelně do Tokia nebo na horu Fudži.

Japonská vláda chce do pěti let přilákat ročně dokonce 60 milionů turistů a chce je nalákat i do jiných destinací. Ekonomický přínos je jasný, podle vládních dat loni turisté v Japonsku utratili v přepočtu skoro miliardu a čtvrt korun.