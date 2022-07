Cestuji s bedekrem z Rakouska-Uherska, stejně jako Winterberg, prozrazuje Jaroslav Rudiš

Další díl seriálu Radiožurnálu pohlíží na město Brno očima postav románu Winterbergova poslední cesta Jaroslava Rudiše. Jeho postavy do Brna přicestovaly vlakem s tištěným průvodcem po Rakousko-Uhersku z roku 1913. Bedekr je skutečný, autor se jím při psaní knihy sám řídil. Která místa v Brně získala své místo v románu? Brno 18:27 15. července 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Grand Hotel v Brně a román Jaroslava Rudiše | Foto: Tomáš Kremr | Zdroj: Český rozhlas

Jedno z prvních míst v Brně, které stařík Winterberg podle bedekru hledá, je Německý dům.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Winterberg třeba bydlí v brněnském Grand hotelu naproti hlavnímu nádraží, protože je doporučený hned jako první hotel v tom bedekru, vysvětluje Jaroslav Rudiš roli průvodce v románu. Poslechněte si reportáž

„Ale nenašel ho, a ani ho najít nemohl, protože na konci války vyhnali z Brna Němce a jejich Německý dům vyhodili do vzduchu, jak mu vysvětlila jedna dáma,“ předčítá Jaroslav Rudiš pasáž ze své knihy.

Místa, která neexistují

To, že už Německý dům na dnešním Jihomoravském náměstí neexistuje, probouzí ve Winterbergovi melancholii. Dnes tu pracují dělníci, do parku na náměstí se nedá dostat. Winterberga by ale možná potěšilo, že po opravách zůstane zachovaný vstup alespoň do nedávno objevených sklepů Německého domu.

„Chodí s tím bedekrem a místa, která jsou tam zmíněná, vlastně nikdy nenajde. Nebo se jmenují jinak. A to je pro mě taky strašně napínavé,“ popisuje Rudiš.

‚Za hluboce založené literární dílo.‘ Cenu Karla Čapka dostane spisovatel Jaroslav Rudiš Číst článek

Winterberg se v Brně zastaví při cestě z Berlína do Sarajeva. Vyrazí vlakem po stopách své ztracené lásky. 99letému muži dělá doprovod ošetřovatel Jan Kraus, v Brně se ale role otočí.

Kraus skončí v nemocnici U svaté Anny a Winterberg za ním každý den chodí s lahvemi piva a historkami. Sám se ubytuje v hotelu, který dřív existoval a stále funguje.

Grand hotel a tramvajové smyčky

„Winterberg třeba bydlí v Grand hotelu naproti Hlavnímu nádraží, protože je doporučený hned jako první hotel v tom bedekru,“ vysvětluje autor roli průvodce v románu.

„Sedí tam ve třetím patře a dívá se za vlaky, jak jezdí po mostě. Dokonce je tam scéna, kdy sedí v okně a poslouchá hudbu železnice a tramvají,“ dodává.

Postavy v Brně stráví asi 14 dní na konci podzimu, kdy se děj románu jakoby zastaví a Winterberg si tak může sám užívat cestování a jízdu hromadnou dopravou. „Projede všechny tramvajové linky, všechny smyčky, kde se tramvaje vrací zpátky do života, jak on říká,“ dodává Rudiš.

Šofér vozu smrti

„Zentral Friedhof! Mám rád hřbitovy. Je to místo zklidnění a ponoření do historie. Našel jsem tam třeba pro některé své postavy jména,“ prozrazuje autor žijící v Německu.

Právě na Ústředním hřbitově hledá Winterberg krematorium a taky hrob Leopolda Lojky. Na jeho černém obdélníkovém náhrobku, který leží na čtverci s uhrabanou antukou, je mimo jiné napsáno: „Zde odpočívá vrchní šofér vozu smrti Leopold Lojka, osobní řidič Františka Ferdinanda v okamžiku sarajevského atentátu.“

Hrob Leopolda Lojky | Foto: Tomáš Kremr | Zdroj: Český rozhlas

Lojka přitom nezemřel v Sarajevu, upil se k smrti o několik let později ve své hospodě v Brně ve Vranovské ulici. V domě, který stále stojí. „Když jsem ten dům pro román rešeršoval, bylo tam nějaké jóga- nebo rodinné centrum, to mi přišlo vtipné. V domě, kde se Lojka upil,“ popisuje Rudiš.

Brno na pěti stranách

Bedekr má skoro 600 stran, Brnu se jich věnuje 5 včetně mapky centra města s německými názvy ulic. V nynější Jaselské, dřív Augustinské ulici, Rudiš bydlel. I proto do ní Winterberga s bedekrem posílá.

Mapa Brna v průvodci z roku 1913 | Zdroj: Open library

„Já ten bedekr vlastním a cestuju s ním. Mám ho i teď v mobilu, dá se stáhnout jako PDF, dokonce má vyhledávací funkci,“ prozrazuje autor.

Přestože hrdinové románu v Brně stráví čtrnáct dní, navštívit místa zmíněná v knize i bedekru zabere podstatně méně času. Pokud si chce čtenář průvodce pořídit, je zdarma ke stažení na internetu. Samozřejmě v němčině.

Dalším díl seriálu Česko mezi řádky se podívá do Štěchovic s románem Zdeňka Jarchovského Štěchovická stěna.