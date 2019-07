‚Lepší než jezdit kolem rybníka.‘ Nejmladší single trail v Česku zvládnou i začátečníci

„Je to tu dobrý. Člověka to za jeden den neodrovná, ani jsem si nenamlátila,“ říká Radiožurnálu Pavla, která je - stejně jako její kamarádka Michala - na mateřské dovolené a na pár hodin si odskočily od dětí.

„Dostáváme se do formy,“ směje se Michala a vrací kolo, které si půjčila. „Máme doma kola, ale na těch bychom si tady moc nezajezdily,“ dodává.

Na jedovnickou trasu ovšem nevyráží jenom opatrné matky, ale i divocí mládenci, kteří brzdy moc nepoužívají, třeba závodník Tadeáš. „Tady chrániče nepotřebuju, ale jako trénink je to v pohodě. Ona je to vlastně trasa pro každého. Záleží, co tu chcete vyvádět. I tady si člověk může namlátit.“

U rybníka Olšovec na kraji vesnice stojí dřevěná základna s půjčovnou kol, toaletami, restaurací a dalším vybavením. Uvnitř u baru zarostlý biker Jaroslav Rýdl, který single trail v lese stavěl.

„Záleží na rychlosti, jako to projedete. Když pojedou děti pomalu, projedou v klidu všechno, co tu máme. Když si chce někdo zaskákat a pojede rychle, tak si klidně skočí i těch šest metrů. To je tady jedinečné,“ říká.

‚Dává to adrenalin‘

Na trasu vyrážím s Veronikou Tušlovou, jednatelkou spolku Single trail Moravský kras. Svištíme lesem nahoru dolů, na kolech to jde pěkně a zatáčka střídá zatáčku. „Máme tu tři okruhy podle obtížnosti, celkem 28 kilometrů. Teď když je sucho, tak to na trailu víc klouže. Kdyby trochu zapršelo, bude bike držet víc,“ vysvětluje.

Single trail vymyslel s kolegy Petr Vaněk, který mimo jiné organizuje Světový pohár horských kol v Novém městě na Moravě. Spolek shání na peníze na údržbu a má v plánu propojit Jedovnici s Mariánským údolím u Brna, kde vzniká druhá základna. „Lidi to baví, dává to adrenalin, emoce, je to lepší než jezdit kolem rybníka.“

Za jízdu po singl trailu se neplatí. Základna je otevřená od března do listopadu.