Jindřichohradecká úzkokolejka nedostala osvědčení potřebné k obnovení provozu. Dál o něj ale usiluje

V červnu se mají po roce a půl znovu rozjet vlaky na úzkorozchodných tratích z Jindřichova Hradce do Nové Bystřice a Obrataně.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Je reálné, aby se vlaky na jindřichohradecké úzkokolejce letos rozjely?

Společnost Jindřichohradecké místní dráhy, která v roce 2022 skončila v insolvenci a přišla o všechny licence, čekala tento týden na důležité osvědčení od Drážního úřadu. Ten jí ho ale nevydal.

Jindřichohradecké místní dráhy žádaly Drážní úřad o vydání takzvaného osvědčení bezpečnosti provozovatele dráhy.

Jindřichohradecké dráhy se můžou reorganizovat, schválil soud. Na představení plánu mají 120 dní Číst článek

To je dokument, který posuzuje například to, jestli jsou v pořádku technologie pro řešení mimořádných událostí, jestli správně pracuje rozhraní pro komunikaci mezi provozovatelem dráhy a dopravcem, jak fungují bezpečnostní systémy nebo například to, jestli mají všechna elektrická zařízení platné revize.

Úřad ale zjistil, že jsou tam vážné nedostatky, proto celé řízení přerušil.

Letošní sezona v ohrožení?

Vedení Jindřichohradeckých místních drah má teď dvě možnosti. Buď se do patnácti dnů odvolá, nebo vytýkané nedostatky odstraní. Jednatel JHMD Jan Kysela uvedl, že se společnost rozhodla pro druhou možnost.

Velká část závad už je podle Kysely v tuto chvíli dokonce odstraněná, protože v poslední době se na dráze intenzivně pracuje a stav je odlišný od toho, co úředníci posuzovali.