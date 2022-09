Na jihočeské hrady a zámky dorazilo méně turistů. Největší propad hlásí Český Krumlov a Hluboká

Zámek v Jindřichově Hradci navštívila třeba Eva Dubská, která přijela s manželem na dovolenou na jih Čech z Plzně. „To je natolik důležitá památka, že by ji snad každý, kdo tu projíždí, měl navštívit,“ říká.

Zámek Jindřichův Hradec má na rozdíl od většiny ostatních státních památek vyšší návštěvnost než v loňském roce. Letošní letní prázdniny si pochvaluje i kastelán Jan Mikeš. „Přestože jsme malinko s obavami vnímali nárůst cen vstupného, do kterého se samozřejmě promítla inflace a cena energií, ukázalo se, že obavy byly mylné. Přišlo oproti předešlému roku lidí ještě více a i všechny kulturní akce na zámku měly výbornou návštěvnost,“ komentuje.

Památku letos navštívilo už přes 41 tisíc lidí. „V posledním roce mělo určitě pozitivní vliv to, že jsme v přízemí Adamova stavení otevřeli dětskou prohlídkovou trasu. Ta je zaměřená speciálně na rodiny s malými dětmi od čtyř do deseti let, které nevydrží celou standardní prohlídku,“ dodává kastelán.

Jindřichův Hradec si drží stabilní návštěvnost i navzdory pandemii koronaviru. „Na Jindřichův Hradec jezdí především tuzemská klientela, nás tím pádem nás nepostihl ten obrovský výpadek zahraničních turistů. Region Jindřichohradecka, České Kanady, zřejmě i díky velkému cykloturistickému ruchu v Třeboni, zaznamenává v posledních letech nárůst,“ vysvětluje Jan Mikeš.

Nepřijeli turisté z Asie

Celková návštěvnost na jihočeských památkách ale proti loňsku klesla o 11 procent a oproti předcovidovému roku 2019 o 35 procent.

„My víme, kde ty problémy jsou. Jsou to hlavně zámky Český Krumlov a Hluboká, protože nám nepřijela asijská klientela, chybí také ruští turisté. Propad v tržbách je v řádech desítek milionů. To je závažná věc, do toho přistupují ceny energií a všeobecná drahota,“ uvádí ředitel Územní památkové správy Národního památkového ústavu v Českých Budějovicích Petr Pavelec.

Památky kvůli rostoucím cenám energií šetří, kde se dá. „Pravidelně monitorujeme energetickou náročnost všech našich provozů a přistupujeme k různým opatřením. Šetříme bohužel i na drobné údržbě nebo restaurování,“ potvrzuje Petr Pavelec.

Ve hře je podle něj i omezení nebo úplné zrušení některých zimních prohlídkových tras. V nadcházejících týdnech o tom bude jednat vedení Národního památkového ústavu.