V Jižní Koreji začalo skautské jamboree. Češi tam představí podsadový stan i turistické značení

V Jižní Koreji ve středu oficiálně začalo celosvětové skautské jamboree. Toto setkání mladých lidí od 14 do 18 let se koná jednou za čtyři roky. Čím a jak se budou letos prezentovat čeští skauti? Soul 0:10 3. srpna 2023

„Jamboree je pro skauty opravdu životním zážitkem, na který se nezapomíná a který je dovede hodně posunout a hodně ovlivnit v životě. Lidé si také myslí, že je těžké se tam dostat, ale tak to většinou není,“ říká Barbora Trojak z organizace Junák – český skaut.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si celý pořad Interview Plus v audiozáznamu. Moderuje Šárka Fenyková.

„Máme dostatek míst, ale je potřeba se přihlásit včas, je potřeba mluvit komunikativně anglicky a účastníci musí mít doporučení od svého vedoucího a zároveň ta účast není levná. U tohoto jamboree už ale byla možnost napsat motivační dopis, a tím se dostat na jamboree zdarma.“

V roce 2019 jelo na světové jamboree 500 skautů, letos se jich tam vydává přes 400 a další dobrovolníci, bez kterých by to podle slov Trojak nešlo.

„Dobrovolníci se tam stanou členy mezinárodního dobrovolnického týmu a na nich celá akce stojí. Bez nich by se nemohlo nic dít a jsou to oni, kteří zajišťují úplně všechno od běžných činností jako rozdávání jídla, starost o sociální zařízení až po asistenci u programů,“ vysvětluje.

Letošní ročník ale doprovází menší problémy s deštěm, kdy ze stran českých skatů přichází zprávy, že je na místě vlhko, které akci komplikuje.

„Uvidíme, jak moc příznivé bude počasí nadále. To místo je na břehu moře. Je tam udělaná speciální hráz, která odděluje záliv od moře, a myslím si, že to působí problémy ve chvíli, kdy přijdou nějaké monzunové deště a hodně to tam nasákne a není úplně jednoduché se tam pohybovat. Snad se jim to podaří odvodnit,“ říká.

Draw your dream!

Každé jamboree má vždy nějaké téma a od něj se poté do jisté míry odvíjí i samotné programy. Korejci pro letošní ročník zvolili motto „Draw your dream!“.

„S mottem souvisely trochu i přípravy, protože se účastníci z celého světa mohli zapojit a společně kreslit to, jak to jamboree bude vypadat, mohli navrhovat programy, které by tam chtěli zažít, ale já si ve skutečnosti myslím, že téma zas tak důležité není a že mnohem důležitější jsou interakce a setkání, která tam probíhají přímo na místě,“ uvádí.

Všichni zástupci daných zemí mají na akci také vymezený prostor, kde mají svůj stánek, který si mohou pojmout, jak sami chtějí.

„Naši skauti si vymysleli, že tam budou mít velkou lípu, která je naším národním stromem a která bude ukazovat čtyři roční období, protože to také není v celém světě běžné. Také tam ukazují turistické značení, které je naším unikátem. Lidé si tam mohou zahrát i různé hry, jak deskové, tak třeba i na PlayStation, kde jsou hry od českých vývojářů,“ popisuje.

Pro český skauting jsou typické podsadové stany, které skauti prezentují na všech jamboree a ani u tohoto to není jinak. Letos ale s jejich stavbou nastaly menší komplikace.

„Podsadové stany tam samozřejmě nemohou chybět, i když to je tento rok trochu složitější, protože jsme nemohli vézt do Koreji dřevo, takže ho naši skauti shání na místě. Dřevo jsme tam nemohli dovézt, protože musí být speciálně ošetřené a zároveň by to bylo hodně drahé. Takže v kontejneru, který se do Koreji posílal, byla jenom plachta, plán a nářadí. A v plánu je si podsadu postavit na místě,“ dodává.

Jak se liší pojetí skautingu v jednotlivých zemích?