V Jordánsku pod mořskou hladinou vystavují na dvě desítky kusů vojenské techniky

Jeřáb na velikém pontonu drží nad vodou tank a desítky lidí to pozorují ze břehu. Jenže tohle není záchranná operace, ale umisťování exponátu do nového muzea. A proto tank nemíří na ponton, ale během chvilky mizí pod hladinou Akabského zálivu v Rudém moři. A tank není jediný, následuje obrněné vozidlo a útočná helikoptéra. Akaba (Jordánsko) 9:05 5. srpna 2019 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít

Na první pohled se to možná nezdá, ale podle šéfa místní pobřežní stráže Abdulaha Abu Awaliho vojenská technika pomůže mořskému životu.

Chtěli vyléčit nemocnou dceru. Dnes je jejich botanická zahrada jedním z nejvyhledávanějších míst na Kypru Číst článek

„Biodiverzita mořského života je v této oblasti poměrně nízká. Není tu moc korálových útesů, a pokud ano, jsou dost jednotvárné. Umístění vojenské techniky pod vodu umožní korálům i rybám najít bezpečné útočiště k životu. A časem tyto korály vojenská vozidla porostou. Očekáváme, že by to mohlo být už za rok. Pak to bude nádherné místo,“ vysvětluje Awali.

Víc než dvě desítky exponátů leží v hloubkách od patnácti do třiceti metrů a jsou na dohled od břehu. Otevření nového muzea přitáhlo velikou pozornost místních. A někteří, jako sedmnáctiletá Asmaa se už nemůžou dočkat, až techniku uvidí zblízka.

„Hned jak se o tom místní doslechnou, určitě si nasadí masky a půjdou se kochat těmi krásnými scenériemi. A po nějaké době tam bude spousta barevných ryb. Viděli jsme tank, který vypadá nádherně. Taky je tam vrtulník, viděli jsme, jak ho spouští na dno. Půjdeme to tam s otcem a sestrou všechno okouknout,“ říká Asmaa.

Postupující trend

Pomoc přírodě ale samozřejmě není jedinou motivací k nákladnému převozu desítek kusů vysloužilé techniky. Místní úřady si slibují, že unikátní podmořské vojenské muzeum přitáhne turisty. V to doufá i instruktor potápění Samy Al-Azrat.

‚Je to výjimečná práce.‘ Barokní hřbitov ve Střílkách na Kroměřížsku láká unikátními sochami Číst článek

„Je to úžasná iniciativa, která sem přitáhne spoustu turistů. V tuto chvíli máme 23 míst k potápění, včetně letadla C-130 Hercules, které je pod vodou už víc než rok a půl. Jsme za to rádi, protože muzeum přinese do Akaby víc práce pro nás potápěče,“ říká instruktor.

Podmořská muzea pro potápění jsou trendem posledních let. V roce 2010 vzniklo jedno se sochami na dně u mexického města Cancún. A přibývá i letecká technika. V Bahrainu nedávno potopili celý obří Boeing 747 u umělého ostrova Diyar Al Muharraq. Turecko zase láká potápěče na Airbus A 330 na dně u břehu Antálie.