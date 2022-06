Turisty láká do Jordánska i hora Nebo spojená s Mojžíšem. ‚Má pro mne zvláštní význam,‘ říkají

Hora Nebo je v okolní krajině tou nejvyšší a je odsud vidět do dalekého kraje. Dole v údolí je zeleno. Tam totiž Mojžíš podle Bible zabodl do země svou hůl a vytryskla voda. Sem přišel po čtyřicetiletém putování po poušti a řekl svému lidu, řekl Izraelitům: „Toto je naše zaslíbená země. Toto je země, která oplývá mlékem a medem. Tady se usadíme“. Takže hora Nebo je něco jako židovský Říp.

Na horu Nebo, která je křesťanským poutním místem, míří každý den desítky a desítky turistů z různých zemí. Mezi nimi jsou i paní Malgorzata z Poznaně a paní Beatrice z Itálie. Má pro ně toto místo nějaký zvláštní význam?

„Pro mne má význam jako místo spojené s vírou i jako taková zajímavost. Věřím v to, že po smrti nás čeká ještě něco dalšího. Někdo tomu říká Buddha, někdo Alláh a jiný zase Kristus. Pro mne je to moc, která mi dává sílu k dalšímu životu,“ říká Malgorzata.

„Toto místo pro mne má zvláštní význam. Je to místo, kde Mojžíš zemřel po tom, co spatřil Palestinu, a tím začala nová éra. To místo plné naděje, že minulost je minulostí a hledíme do budoucna,“ dodává Beatrice.

Na horu Nebo dovedl národ izraelitů prorok Mojžíš | Foto: Pavel Novák | Zdroj: Český rozhlas

O vrcholek hory Nebo se v roce 1926 začal starat řád františkánů. Zachránil tady zbytky byzantského chrámu s krásnými podlahovými mozaikami. Dnes je tady návštěvnické centrum a podle řádového bratra Amara jej po dvouleté covidové pauze každý den navštíví 1000 až 1400 turistů.

Právě sem na vrcholek hory Nebo přivedl Mojžíš svůj lid a tady také skonal. Někde v údolí je tu i pohřbený, ale bratr Amar říká, že nikdo neví, kde.