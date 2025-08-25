K Jadranu pod nárazníkem auta. Kočka ztracená v Polsku odjela se sousedem do Chorvatska
Na neplánovaný dlouhý výlet vyrazila kočka, která se ztratila svým polským majitelům ve městě Olkusz. Poté, co vyskočila z okna ve čtvrtém patře, se schovala pod nárazník vozu patřícího sousedovi.
Pro hru na schovávanou si ale nemohla vybrat horší chvíli, protože soused vzápětí odjel na dovolenou do Chorvatska - a kočku jménem Blue vzal nevědomky s sebou, informovala na svém facebookovém profilu regionální polská televize Olkusz.
Kočičí dobrodružka projela bez povšimnutí celou Evropou a objevena byla až o 15 hodin později a o 1000 kilometrů dál, když soused dojel k Jaderskému moři. „Myslel jsem, že pod nárazníkem trčí nějaké peříčko. Ukázalo se, že je to kočičí ocas,“ řekl muž novinářům.
Olkusz TV uvedla, že se Blue ze svého trápení, které jí musela připravit náročná cesta v nepříjemných podmínkách, dobře zotavuje.
Cestou neutrpěla žádné zranění a podle posledních zpráv neztratila ani zdravou chuť k jídlu.