K Jadranu pod nárazníkem auta. Kočka ztracená v Polsku odjela se sousedem do Chorvatska

Na neplánovaný dlouhý výlet vyrazila kočka, která se ztratila svým polským majitelům ve městě Olkusz. Poté, co vyskočila z okna ve čtvrtém patře, se schovala pod nárazník vozu patřícího sousedovi.

Záhřeb Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Zavřít

Proč kočky mňoukají?

Proč kočky mňoukají? | Zdroj: Shutterstock

Pro hru na schovávanou si ale nemohla vybrat horší chvíli, protože soused vzápětí odjel na dovolenou do Chorvatska - a kočku jménem Blue vzal nevědomky s sebou, informovala na svém facebookovém profilu regionální polská televize Olkusz.

Psi, kočky i fretky musí při cestování mít čip, pas a očkování. Při nedodržení hrozí pokuta až 50 000

Číst článek

Kočičí dobrodružka projela bez povšimnutí celou Evropou a objevena byla až o 15 hodin později a o 1000 kilometrů dál, když soused dojel k Jaderskému moři. „Myslel jsem, že pod nárazníkem trčí nějaké peříčko. Ukázalo se, že je to kočičí ocas,“ řekl muž novinářům.

Olkusz TV uvedla, že se Blue ze svého trápení, které jí musela připravit náročná cesta v nepříjemných podmínkách, dobře zotavuje.

Cestou neutrpěla žádné zranění a podle posledních zpráv neztratila ani zdravou chuť k jídlu.

ČTK Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Zavřít

Mohlo by vás zajímat

Cestování

Nejčtenější

Nejnovější články

Aktuální témata

Zprávy z domova, Zprávy ze světa Sněmovní volby 2025, Volební průzkumy, Petr Pavel, Petr Fiala, Andrej Babiš, Markéta Pekarová Adamová, Marek Výborný, Vít Rakušan, Zdeněk Hřib, Tomio Okamura, Koalice Spolu, ODS, TOP 09, KDU-ČSL, Hnutí STAN, Piráti, Hnutí ANO, Hnutí SPD, Stačilo!, Motoristé Sobě, Česko 2025, Online k ruské invazi na Ukrajinu, Vladimir Putin, Volodymyr Zelenskyj, Donald Trump, Elon Musk, Si Ťin-pching, Evropská unie, Vinohradská 12, Ověřovna!, Kutnohorská sekta, Společnost nedůvěry, Rozděleni Evropou, Akce: Výbuch, České klima, Film, Můj rozhlas, Počasí, Tipsport extraliga ledního hokeje 2024/2025, Fotbalová liga 2024/2025, Biatlon

Doporučujeme