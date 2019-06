Motorka přes Uber. Egyptskou metropolí prosviští rychleji, s helmou ale nepočítejte

Stojím na ulici v káhirské čtvrti Heliopolis, nedaleko místa, kde bydlím, a potřebuju se dostat do asi 12 kilometrů vzdáleného centra. Je odpolední špička, takže ulice jsou dost ucpané. Dívám se do aplikace, která mi nabízí auto v přepočtu za zhruba 50 českých korun, anebo skútr, o kterém píše, že je rychlejší a levnější, za asi 30 korun. Tak zkusíme skútr!

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si reportáž Radiožurnálu z Káhiry

Aplikace mi píše, že Mahmúd už je na cestě. Teď projel jeden motorkář, minul mě, ale asi to byl on, zřejmě nečekal cizince v košili, který by stál o tuhle službu. Uvidíme, jestli se vrátí.

Slušný padesátník na čínské stopětadvacítce se ujišťuje, že jsem to já. Ptám se, kde má pro mě helmu. „No helmu nemám, pane. U nás se helmy nenosí.“ Ještě tu máme třetího do party. Paní, která se urputně dožaduje nějakých drobných. A vyrážíme.

„Motorka je v zácpách lepší. Na delší vzdálenosti ale radši jeďte autem. Přeci jen je to pohodlnější. Ale věřte nebo ne, jezdí se mnou studenti, podnikatelé i zaměstnanci. Vozím i děti ze školy domů. Těm rodiče platí přes kredit, já pak pro ty peníze musím na konci týdne do firmy,“ vysvětluje Mahmúd.

Hustý černý dým

A už svištíme. Mahmúd má v uších sluchátka a před sebou v držátku mobilní telefon s mapou a svojí aplikací. Přilba se nekoná, z čehož nemám moc velkou radost. Dalo se to čekat, i když jsem doufal, že motorkáři pro zákazníky přeci jen přilbu vozí. Není tomu tak.

Konec sáčků, brček i příborů. Egyptská Hurghada se stává městem bez jednorázových plastů Číst článek

Teď jedeme přímo v hustém černém dýmu za káhirským městským autobusem. Snad se z něho brzy dostaneme. Ale ano, jde to snadno a frčíme dál směr káhirské centrum.

Mahmúd za to docela bere, když je kousek volné ulice, což mi bez té přilby není úplně nejpříjemnější, ale na to se tady nehraje. Teď pozor, zkřížil nám cestu autobus, ale dobré, vybrali jsme to. Musím říct, že v těch čtyřicetistupňových teplotách je jízda na motorce určitě příjemnější než v neklimatizovaném taxíku.

„Jezdí se mnou dokonce i ženy, pane. Když pospíchají třeba do práce, sednou ke mně na motorku a jedem. Ale ženy si tady u nás musí sednout takhle bokem,“ popisuje.

Káhirská vřava

Tak tady už se dostáváme do té správné káhirské vřavy, Mahmúd se musí vyhýbat chodcům, pouličním prodejcům, autům, autobusům. Kličkujeme mezi tím vším a ostatní si v té zácpě ještě určitě dost dlouho počkají.

Nakonec je to ještě levnější, než původní odhad. A rychlost je oproti autu bezkonkurenční | Foto: Štěpán Macháček | Zdroj: Český rozhlas

„Takže je to za dvacet tři,“ odčítá Mahmúd v cíli cenu z aplikace. Nakonec je to ještě levnější než původní odhad. A rychlost je oproti autu bezkonkurenční. Mahmúd mi ještě říká, že má čtyři děti. Dřív dělal truhláře, ale tohle taxikaření na motorce ho prý uživí líp.

Káhirským taxikářům jsou ale řidiči Uberu trnem v oku, jak ti v autech, tak na motorkách. „Usilujeme, aby Uber zrušili. Podívejte, já musím každý rok na technickou, musím platit pojištění a daně. A oni nic takového neplatí a na technickou jdou jednou za tři roky. Devadesát procent z nich nezná město, neví, kudy jet,“ stěžuje si káhirský taxikář Hišám.

Jeho jízdné podle taxametru bylo jen o něco vyšší než na motorce. Časově ale káhirské zácpy mluví jednoznačně pro dvě kola.