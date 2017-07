Každé páté letadlo na Ruzyni mělo letos zpoždění. Oblíbená výmluva aerolinek: pták v motoru

Problémy s leteckými dopravci řeší stále víc lidí. Radiožurnál to zjistil v průzkumu mezi firmami, které klientům pomáhají získat odškodnění. Každoročně se na ně obrátí desítky tisíc lidí.

Češi si stěžují hlavně na zrušené nebo opožděné lety. Třeba na Ruzyni bylo podle informací Letiště Praha letos zpožděno každé páté letadlo.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Problémy s leteckými dopravci řeší stále víc lidí

Návrat z dovolené v Bulharsku se rodině dvaatřicetileté Michaly pořádně zkomplikoval. Po příjezdu na letiště totiž zjistila, že její spoj bude mít zpoždění. „Museli jsme to ráno vstávat v pět hodin, abychom byli na letišti včas. Nakonec jsme tam trčeli až do dvou hodin do odpoledne,“ řekla cestující Radiožurnálu.

Důvod zpoždění zjistila až v letadle z hlášení pilota. Do motoru se prý dostal pták. Takové zdůvodnění ale bývá jednou z nejčastějších výmluv aerolinek, upozorňuje František Herynk ze společnosti Click2Claim, která pomáhá klientům získat odškodnění třeba právě při zpoždění letu.

„Takzvaný 'birds strike' je oblíbená výmluva leteckých společností. Vy jako obyčejný člověk nemáte šanci si to ověřit, jestli to tak skutečně bylo nebo ne,“ vysvětluje Herynk.

Stížností přibývá

Podle něj stížností lidí na letecké společnosti přibývá. Jen letos už firma přijala zhruba dvanáct tisíc žádostí o kompenzaci, což je dvakrát víc než loni.

Nárůst stížností potvrzuje i společnost Vaše nároky.cz. Letos se na ni už obrátily více než dva tisíce lidí. Vůbec nejvíc si stěžují právě na zrušené nebo zpožděné lety.

British Airways musely zrušit stovky letů, cestujícím vrací peníze Číst článek

Třeba z pražského Letiště Václava Havla letos neodletělo včas každé páté letadlo. Podle místopředsedy Asociace cestovních kanceláří Jana Papeže je přes léto situace ještě horší.

„Dochází k častějším zpožděním letů. Především je to dáno tím, že je ta nejvyšší sezona. Letadla jsou velmi přetížená,“ řekl Radiožurnálu mluvčí.

Pokud je zpoždění na příletu delší než tři hodiny, mají cestující nárok na odškodnění. Třeba při zpoždění letadla z Prahy do Paříže je to 250 eur, v přepočtu 6500 korun.

Při delších letech - například z Prahy do New Yorku - pak lidem náleží více než dvojnásobek sumy. Existují ale výjimky, kdy lidé nemají na kompenzaci nárok vůbec, dodává Ondřej Tichota z Evropského spotřebitelského centra.

„Když jde o stávku, rozmar počasí nebo jiné okolnosti, které nemohl dopravce sám ovlivnit,“ vyjmenoval okolnosti Tichota pro Radiožurnál.

Od dvou hodin zpoždění mají lidé nárok taky na občerstvení - jako je bageta nebo třeba voda.