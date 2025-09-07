Když nebudete chodit po světě jako turista, uvidíte fantastické věci, přibližuje historik Putna

Když byl literární historik Martin C. Putna na studijním pobytu v Římě, vznikla tam jeho kniha Řím antituristický. „Turista je ten, který nechce vidět něco nového. Chce vidět to, co už viděl na statisíci obrázcích na Instagramu, a chce svoji fotku taky,“ přemítá v pořadu Host Lucie Výborné.

Literární historik Martin C. Putna

Literární historik Martin C. Putna

Často slýchám paralely, že euroatlantická civilizace je v úpadku, že jsme jako Řím, který se hroutí sám do sebe – pouze zábavy, dobře se nám vede, možná až příliš dobře, abychom měli nějaké reálné starosti. Těší mě, že v této knize Řím antituristický s tou paralelou pracujete také. Mimochodem, kolik let vlastně upadal Řím?
To je velmi dobrá otázka. Celá teorie o tom, že Západ je v úpadku a že se to podobá upadání Říma, je klišé a stereotyp. Jednak už se několik set let traduje, že Západ je úplně v úpadku a zítra už úplně upadneme a pozítří úplně zanikneme. Jednak to říkal Řím sám o sobě a říkal to několik set let.

A ty texty, které nejvíc pokládáme za svědectví toho úpadku, jsou většinou z prvního století našeho letopočtu. A poté ta západní část Říma existovala ještě dalších 500 let a zažila samozřejmě krize, vzestupy, krize a zase vzestupy.

Někteří historikové mluví o tom, že Řím neskončil nikdy. Jistě 476 – čítanková, učebnicová hranice zaniká Západořímská říše, ale jednak na východě se nic nezměnilo, a jednak mezitím už v Evropě začaly vznikat státy, které se strašně moc k Římu hlásily.

Dneska s tím klišé, že Západ je v úpadku, pracují většinou jenom Putinovi švábi.

Budu s dovolením citovat, protože kniha Řím antituristický opravdu není turistický průvodce: „Turismus, tato perverze původně hluboce dobré a bytostně lidské ideje putování; turismus, tato nákaza, která vede lidi k nedůstojnému chování, fyzickému i duchovnímu ničení navštívených míst, k otravování života lidí žijících na oněch místech, k důslednému zavírání očí před možným poučením, které by z putování bývalo mohlo plynout.“ Říkala jsem si: „Ten pan profesor musel v Římě zažít na turistických místech strašné věci.“ Co jste viděl?
Ona stačí Praha. Po Karlově mostě se můžete projít v zásadě do sedmi ráno. Pak už ne. To je věc, kterou jsem nevymyslel já. Dneska se seriózně mluví, píše o tzv. hyperturismu, který reálně ta místa poškozuje. Činí, že polovina bytů v centru Prahy, Říma nebo Barcelony se pronajímá přes Airbnb, čili ty zbylé byty jsou strašně drahé.

A ve městech, jako je Barcelona, Amsterdam apod., už i místní začali být zlí na turisty. Začali po nich stříkat z vodních pistolí a ještě ošklivější věci, vyvěšovat plakáty: „Jděte domů, my jsme tady doma, my tady žijeme!“

Myslím, že to dostoupilo nějaké hranice, kterou si mnozí lidé a některé osvícené městské vlády uvědomují. Ta pražská ne.

A co v Římě? Budou na mě stříkat vodními pistolkami v baru?
V Římě také, zdá se, není úplně ještě osvícená radnice. Ale Římané sami v centru v podstatě skoro nebydlí. Oni o tom mluví jako o takovém Disneylandu a o tom, že reálný život Říma se odehrává v zásadě za hradbami. Reálné, živé čtvrtě jsou až za hradbami. Uprostřed je ta univerzální země Turistie, která je úplně stejná v Římě, Praze, Barceloně, Aténách atd. Život je jinde.

Je-li reálný život až za hradbami, znamená to, že jsme v podstatě v počátcích křesťanství v Římě, kdy Vatikán byl také za hradbami, že?
Ano, to je otázka, kterou si někteří italští publicisté dneska kladou: Co nového se to v tom Římě odehrává?

Když přijdete do dobrého italského knihkupectví, je tam řada knih, které reflektují tyto proměny Říma. Vznikla básnická skupina z mladých autorů mezi dvaceti a třiceti, kteří začali psát v římském dialektu. Není to spisovná italština ani něco jako obecná pražština. V česko-moravsko-slezských kruzích nemáme tak odlišné dialekty, jako je odlišná římština nebo neapolština od italštiny.

V tomto „romanesco“ oni píší a je to výraz jejich protestu. Ty básně jsou ironické, sarkastické, reflektující odcizení Říma. Je tam hodně ekologie, hodně jejich smutku z toho světa, ale zároveň se s tou italskostí k tomu vyjadřují pořád strašně vtipně.

Mussolini

V této knize se nedozvím nic o Svatopetrské bazilice, o fontáně di Trevi, nedostanu se pravděpodobně ani k torzu Kolosea a jiným notoricky povinným místům pro turisty. Když za vámi přijedu a řeknu: „Martine, vezměte mě někam“, budete se mě ptát, do jakého období Říma se chci podívat, anebo mě prostě vezmete na nějaké svoje oblíbené neturistické místo?
Všem jsem vždycky doporučoval: rozhodně nevynechejte Mussoliniho. Tam je to, co se v těch běžných turistických průvodcích nedočtete. V Římě najdete stopy po Mussolinim. Je tam obelisk s jeho jménem a pamětní desky „tady taky byl“. Řím, který dneska návštěvník vidí, je Řím „znovu-zantikizovaný“ Mussolinim.

Mussolini nesnášel původně křesťanství než se pragmaticky dohodli s papežem, protože jim to oběma vyhovovalo a nesnášel středověk. Takže ta monumentalizace antických památek v centru Říma je Mussoliniho dílem. To, že kolem Kolosea a kolem Fora je obrovský prázdný prostor. Nechali zbořit několik středověkých čtvrtí.

Dneska by to žádný památkář nedovolil, ale Mussolini se žádných památkářů neptal. Každému říkám: Ukážu ti, co budeš chtít, ale velmi doporučuji aspoň jednu procházku v centru věnovat Mussolinimu.

Čím to je, že pamětní desky věnované Mussolinimu nezmizely? Co jsou papežské rodiny? A je Řím pořád centrem evropského světa? Poslechněte si rozhovor v audiozáznamu výše.

