Klatovské katakomby odkryly nová tajemství. Turistický okruh se rozšíří o nové krypty a sklepení

V Klatovských katakombách právě rozšiřují návštěvnický okruh. Rekonstrukce ale nijak nezasahuje do hlavní expozice, ta je přístupná vždy, když to umožňují vládní opatření. Její součástí budou dosud nevyužívané krypty s novými exponáty a návštěvníci nahlédnou i do středověkých sklepů.

„Při opravách boční krypty byl odstraněn nános z 19. století a překvapila nás klenba domu, který tu byl před jezuitským kostelem,“ vyprávěl místostarosta Klatov a předseda spolku Klatovské katakomby Václav Chroust. „V další kryptě jsme nalezli ostatky člověka, nyní jsou v péči antropologů a restaurátorů,“ pokračoval.

Nález ostatků člověka přitom není podle místostarosty tak běžný. „Všechny mumie, které zde máme, už byly opakovaně vyňaty, tento nález je tak první, u kterého vidíme, co vše v rakvi spolu s ostatky bylo,“ vysvětlil a s tím, že ostatky budou uloženy zpět do krypty.

V další kryptě byly nalezeny pozůstatky středověkých sklepů a studánka, podle Václava Chrousta bude krypta přístupná po nově opravených schodech.

Ve stávající prohlídkové trase jsou k vidění dva animované filmy, v jednom je popsán proces výroby mumií a v druhém historie jezuitů v Klatovech. Jak prozradila správkyně katakomb Jiřina Adámková, po rekonstrukci bude audiovizuální složka expozice rozšířená. „Lidé se seznámí s osobnostmi jezuitské koleje a budou si moci virtuálně projít klatovské podzemí,“ uvedla.

Klatovské katakomby patří k nejoblíbenějším turistickým atrakcím města, letos je navštívilo už téměř 40 tisíc lidí.

