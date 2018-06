Spravují na 42 tisíc kilometrů značených turistických tras. Klub českých turistů slaví 130 let

Klub českých turistů si o víkendu připomněl 130 let od svého založení. Za tu dobu postavil mnoho ubytoven, chat nebo rozhleden - včetně té na pražském Petříně. Spravuje a udržuje taky 42 tisíc kilometrů značených turistických tras, přes 30 tisíc cyklotras a více než 4 tisíce cest pro lyžaře. To je světový unikát. Praha 9:30 11. června 2018 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na Google+ Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Turistika, turistická značka, značení | Foto: Anna Kottová

V čele klubu stáli od jeho založení takové osobnosti jako Vojta Náprstek, Vilém Kurz, František Čížek nebo Jiří Stanislav Guth Jarkovský. Po celou svoji existenci je klub založen na dobrovolné práci svých členů. Ti se starají hlavně o desítky tisíc kilometrů značených turistických tras pro pěší, lyžaře nebo cyklisty. Mezi takzvané značkaře patří od roku 1947 také Milan Pernica z Jihomoravského kraje.

Klub českých turistů slaví 130 let.

„Mám oblíbené trasy všechny, a zvlášť oblíbené mám ty, kde se objevují nějaké chyby ve značení, protože ty se musí rychle odstraňovat. Tam mě to táhne, abych se podíval, jak to vypadá a zařídil, aby se to uvedlo do stavu, v jakém to má být,“ svěřil se Pernica.

Mezi dobrovolníky klubu je i senátor za STAN Zbyněk Linhart. Ten na slavnostním setkání ve Valdštejnském paláci ocenil význam klubu pro rozvoj české společnosti.

Nezištně a ochotně

„Turistika má u nás velmi dlouhou tradici, jde o úžasný sport, který spojuje hned několik generací. Především bych však chtěl ocenit práci, kterou členové klubu odvádějí nezištně a ochotně. I díky tomu máme v České republice unikátní a naprosto nepřekonatelný systém turistických cest,“ chválil Linhart.

Systém značených tras je v České republice skutečně ve srovnání se světem jedinečný. Jak svojí propracovaností, tak také rozsahem. Při propagaci republiky ho proto také využívá agentura Czech Turism, potvrdila její ředitelka Monika Palatková.

„Musím říct, že zahraniční novináři nebo tour operátoři, když tady přijedou na press trip nebo fan trip a mají nějakou aktivitu v přírodě a vidí, jak je to tady dokonale zpracované, každý kilometr, každý metr, tak jsou z toho nadšení, protože říkají, že to od jinud neznají,“ vyprávěla Palatková.

'Prochozená' dovolená

Velký zájem o „prochozenou“ dovolenou mají například Němci nebo Holanďané. Ale i pro Čechy je důležité vracet se ze stále častějšího virtuálního prostředí zpět do reálné přírody a potkávat se s blízkými lidmi. To je podle člena Klubu českých turistů a senátora za ODS Miloše Vystrčila jednou z hlavních předností klubu.

„(Klub českých turistů) je součástí našeho kulturního bohatství, dneska jsme zvyklí přepočítávat všechno na peníze, ale právě činnost takových spolků a organizací jako je Klub českých turistů národ a zemi velmi obohacují a dobře, že existují,“ komentoval Vystrčil.

Právě to, že klub stojí na práci více než 1300 dobrovolníků, kteří v dnešní uspěchané době věnují společnému zájmu svůj volný čas, ocenil předseda klubu Vratislav Chvátal.

„Dobrovolník pracuje pro dobrý pocit a pro uskutečnění vytčeného cíle bez očekávání osobního profitu. Věnujme se dobrovolníkům, naslouchejme jejich hlasům a neustávejme v jejich podpoře. Bez dobrovolníků by program klubu i samotný klub ztratil smysl,“ dodal Chvátal.

Klub českých turistů vydává také mapy a průvodce. V posledních letech buduje a značí i speciální trasy pro handicapované nebo pro rodiny s kočárky. Organizuje také pochody - nejznámější je ten Praha – Prčice.