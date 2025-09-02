Konec závor na chorvatských dálnicích. Vláda chystá zákon, kdy mýtné půjde zaplatit jen elektronicky
Nový systém placení za užívání dálnic, který ukončí éru tradičních mýtnic s obsluhou, plánují v Chorvatsku spustit nejdříve v listopadu příštího roku. Jak píše web jutarnji.hr, podle chystaného zákona už nebude možné platit přímo při cestě v hotovosti ani platební kartou, ale výlučně elektronickou formou. A to buď prostřednictvím dosavadní „krabičky“ ENC, nebo čistě on-line. Základem bude poznávací značka vozidla, kterou zaznamenají kamery.
Změna, od které si Chorvaté slibují zmenšení kolon, které se před mýtnicemi zejména ve špičkách táhnou až několik kilometrů a motoristé v nich mohou strávit i desítky minut, ale ukončí dosavadní praxi, kdy si lidé mohli přístroje ENC mezi sebou půjčovat, pokud tedy jeli stejnou kategorií vozidla. Podobně jako v sousední Bosně a Hercegovině bude nutné ke každé „krabičce“ zaregistrovat konkrétní poznávací značku. V případě vozidel nad 3,5 tuny, tedy zejména autobusů a kamionů, bude používání ENC povinné.
‚Dluží mi kufr zlata,‘ tvrdí Fischer o podnikateli, z jehož vraždy ho chorvatská policie podezírá
Číst článek
Základem systému zůstane platba za ujetou vzdálenost, o zavedení časového zpoplatnění, tedy dálničních známek jako je tomu třeba v Česku, se v Chorvatsku neuvažuje. Mýtné brány se závorami nahradí na chorvatských dálnicích mobilní kontroly podobné jako v zemích, kde fungují dálniční poplatky v elektronické formě.
Pro ty, kteří na cestu po dálnici včas nezaplatí, se chystají vysoké pokuty. V případě fyzických osob mají podle návrhu dosáhnout 120 eur (téměř 3000 korun), u firem až 1300 eur (téměř 32 000 korun).
Tendr na vybudování nového mýtného systému získala začátkem loňského roku slovenská společnost SkyToll z firmy ITIS Holding, kterou ovládá investiční skupina PPF. Smlouva za osmdesát milionů eur (zhruba dvě miliardy korun) byla podepsána loni v září. SkyToll provozuje mimo jiné mýtný systém na Slovensku, jeho sesterská firma CzechToll spravuje platby za dálnice v Česku. Od letošního roku drží PPF v ITIS Holdingu devadesát pět procent, poté co koupila pětačtyřicet procent akcií od druhého společníka, kterým byl generální ředitel firmy Matej Okáli. Ten nadále holding řídí.