Němečtí turisté se chystají o Velikonocích na Mallorku. Vláda před cestami na ostrov varovala

„Už půldruhého roku jsem necestoval. Připadám si jako ve vězení,“ říká Abdul Naser z Bádenska-Württemberska. Strach z nákazy ale přeci jen trochu má. „Ale v Německu to není jiné,“ dodává.

Velikonoční uzávěra v Německu nebude. ‚Byla to moje chyba, všem se omlouvám,‘ řekla Merkelová Číst článek

Vláda 14. března vyškrtla Mallorku ze seznamu epidemicky rizikových oblastí, čímž skončila i cestovní výstraha ministerstva zahraničí. Kabinet v Berlíně se tak rozhodl proto, že takzvaná sedmidenní incidence byla na tomto středomořském ostrově nižší než 50 infikovaných na 100 tisíc obyvatel. Tím odpadla i povinnost uchýlit se po příletu do karantény a prozatím není ani povinné prokázat se po návratu negativním testem na koronavirus.

Když v důsledku tohoto kroku výrazně vzrostl počet rezervací letenek a ubytování, vláda před cestami na Mallorku důrazně varovala.

Od úterý zavádí navíc povinnost mít negativní test ještě před nástupem do kteréhokoliv letadla směřujícího do Německa. Platí to i pro ty, kteří cestují z epidemicky bezpečných oblastí, tedy i pro Mallorku.

Před letištěm v sobotu čekali taxikáři, aby po dlouhé době získali nějaké zákazníky. Pracovníci autopůjčoven se snažili zaujmout cestující hned u východu a mnoho rekreantů odjíždělo do hotelů také autobusem. Před covidovou pandemií se cestovní ruch staral o 35 procent příjmů tohoto ostrova. Nyní mu hrozí chudoba.