Zájem o cestování opět stoupá. Cestování kanceláře chtějí negativní test i po lidech pro prodělaném covidu

Češi mají po koronavirovém roce velký zájem o dovolené v zahraničí. Potvrzují to oslovené velké cestovní kanceláře. Nezbytný je ale negativní PCR test, a to i u lidí, kteří onemocnění covid-19 prodělali v posledních 90ti dnech. Ti mají jedinou úlevu – nemusí negativní PCR test dokládat při návratu z místa s vyšším rizikem nákazy zpět do České republiky. Praha 20:00 13. dubna 2021 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Všechny cestovní kanceláře po svých klientech vyžadují negativní PCR test na koronavirus před odletem (ilustrační foto) | Foto: Hannah McKay | Zdroj: Reuters

33letý Ondřej z Prahy by rád odletěl se svou přítelkyní na dovolenou k moři. Jenže ta před dvěma měsíci prodělala onemocnění covid-19.

Váš prohlížeč nepodporuje přehrávání audia. Přehrát 00:00 / 00:00 Poslechněte si reportáž o cestování po prodělání koronaviru

„Takže nám to docela komplikuje cestu. Na hygieně jí řekli, že jí stačí formulář o prodělání o nemoci, jenže cestovky tvrdí, že musí mít negativní PCR test, což může být problém, protože jí může vyjít pořád pozitivní a nikam nevyrazíme. Vyhodnotíme ty rizika, ale strašně rádi bychom někam odletěli,“ popisuje komplikace, které se mohou v současné době při cestování objevit, Ondřej.

Podobných případů teď cestovní kanceláře řeší desítky – i díky velkému zájmu Čechů vycestovat za hranice, nejčastěji k moři a za teplem. Všechny cestovní kanceláře ale po svých klientech vyžadují před odletem negativní PCR test na koronavirus.

Ministerstvo upravilo pravidla pro návrat do Česka. Test bude nutný jen u zemí s velmi vysokým rizikem Číst článek

„Pokud klient v posledních třech měsících prodělal covid, úlevu pro vycestování do dané destinace momentálně nemá a musí se před odletem vždy prokázat negativním testem. Testy si klient hradí sám,“ říká mluvčí prodejce Invia Andrea Řezníčková.

Náklady na testování si tak cestovatelé musí připočítat k ceně dovolené - pro rodinu s dvěma dětmi se cena zájezdu může navýšit klidně i o deset tisíc korun.

Ti, kdo prodělali covid, ale nemusí absolvovat testy při návratu z destinace domů a nemusí ani do karantény. Podle ministerstva zdravotnictví jsou informace pro cestovatele jasné a řídí se takzvaným cestovatelským semaforem.

„Doporučujeme, aby všechny osoby v případě, že to není nezbytně nutné, cestování odložily,“ prosí občany ministerstvo.

I přes pandemii koronaviru je ale zájem o vycestování k moři podle oslovených cestovních kanceláří obrovský. Nejčastěji si Češi kupují zájezdy do Egypta, Spojených Arabských Emirátů, na Kanárské ostrovy a také Maledivy. Podle cestovní kanceláře Fischer ale roste počet lidí, kteří si dovolenou přímo v destinace dál prodlužují.

„Když už klienti odletí, tak velmi často si z dovolené pobyt prodlužují a tyto žádosti řešíme v mnohem větší míře, než jsme je řešili v minulých letech. Takže je vidět, že když už lidé odcestují, tak to považují za dobré rozhodnutí a snaží se prodloužit pobyt o několik dalších dní,“ vysvětluje mluvčí cestovní kanceláře Jan Bezděk.

‚První jsme vyplatili.‘ Pojišťovna začala vracet peníze klientům skomírající Firo-tour Číst článek

Pravidla pro cestování po Evropě by nově mohl výrazně zjednodušit takzvaný covid pas – tedy aplikace v mobilu, která bude obsahovat informace buď o schváleném očkování jejího majitele, negativním PCR testu nebo prodělání koronaviru v uplynulých 90ti dnech.

Jan Papež z Asociace cestovních kanceláří ale nástup covid pasů čekává až po letní sezóně: „Když vidíte, jak se evropské země nemůžou dohodnout na těch kritériích, jak má covid pas vypadat a každá země očkuje jinou vakcínou, tak jsem pesimista, že to bude ještě do letní sezóny. Myslím si, že to bude hudba budoucnosti, dejme tomu podzimu.“

Otázkou ale stále zůstává, jak se k případnému covid pasu budou stavět země mimo Evropskou unii.