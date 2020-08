Smolek: Uvažujeme o vyřazení Chorvatska ze zeleného seznamu. Situace tam ale ještě není tak dramatická

Česko zatím kvůli koronaviru nevyřadí Chorvatsko ze zeleného seznamu, jako to udělalo Slovinsko. V pátek to Radiožurnálu řekl náměstek ministra zahraničí Martin Smolek. Resort ale situaci sleduje. Slovinsko zařadilo Chorvatsko mezi červené státy ve čtvrtek. Jak ale upozorňuje Smolek, Slovinci se bez karantény i testů mohou vrátit do pondělního večera. Proto budou dálnice a hraniční přechody plné. Praha 16:10 21. srpna 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Pláž poblíž Splitu v Chorvatsku | Foto: Antonio Bronic | Zdroj: Reuters

„Včera jsme se dohodli, že situace v Chorvatsku přeci jenom není ještě tak dramatická. To číslo je dnes 41. Je pravda, že za poslední týden Chorvaté výrazně poskočili špatným směrem, ale to číslo ještě není takové, abychom speciálně kvůli tomu poslední prázdninový týden Chorvaty vyřadili z našeho zeleného seznamu,“ popsal v pátek pro Radiožurnál Smolek.

Ze zemí Evropské unie tak mimo český seznam zelených států od pondělí budou pouze Rumunsko a Španělsko, to ale s výjimkou autonomního společenství Kanárské ostrovy.

Cestovat do Chorvatska bude stále možné, ale ministerstva zahraničí a zdravotnictví doporučují dbát na hygienu. A nenavštěvovat noční kluby, bary a obecně místa s větší koncentrací lidí.

Bude nadále možné i projet přes Rakousko a Slovinsko. „Ještě dnes ráno jsem to ověřoval. Tranzit přes Slovinsko je možný, stejně tak přes Rakousko. Zastávky by měly být jen nejnutnější, Rakušané jsou v tomto přísnější než Slovinci, ale lidé by na to neměli žehrat a měli by se snažit oběma zeměmi projet co nejrychleji bez velkých zastávek,“ dodal v pátek Smolek.

Zároveň ale varoval před dopravní situací na chorvatských a slovinských dálnicích i na hraničním přechodu mezi oběma zeměmi. Důvodem je právě nové slovinské opatření.

„Slovinci dostali určitý čas až do pondělního večera, kdy se mohou vracet z dovolené v Chorvatsku bez testu i karantény. Udělali to tak, aby se počet lidí rozprostřel do celého víkendu a pondělního večera. To znamená, je potřeba počítat s tím, že většina Slovinců odjede v těchto třech dnech. Doporučil bych Čechům, aby se vraceli – pokud to půjde – až po pondělním večeru, protože se zdá, že dálnice a přechody na chorvatsko-slovinské hranici by mohly být volnější,“ vysvětlil Smolek.

Připomněl, že kvůli podobnému nařízení ucpali ve čtvrtek dálnice v oblasti Němci, protože úřady zařadily oblast Šibeniku a Splitu na červený seznam. Proto se dá podle Smolka očekávat v příštích dnech přeplnění dálnic kvůli návratu Slovinců.

Kvůli rychle přibývajícím případům nákazy zařazuje Chorvatsko do skupiny rizikových zemí čím dál více států, upozorňuje agentura APA. Itálie vyžaduje negativní test na covid-19, Rakousko nabízí volbu mezi testem a desetidenní izolací. Británie stejně jako Slovinsko zavedla pro navrátilce z Chorvatska povinnou dvoutýdenní karanténu.