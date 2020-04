Dvojice východočeských dobrodruhů musela na cestě kolem světa strávit karanténu v Panamě

Povinná karanténa strávená na lodi v zátoce Karibského moře zní idylicky. Je tomu ale opravdu tak? Koronavirus změnil plány dvojici českých dobrodruhů. Východočeši Kateřina Imlaufová a Jiří Fejfar se od loňského července plaví kolem světa. Opatření proti šíření nového koronaviru je zbrzdila v Panamě. Místo toho, aby se dostali průplavem do Tichého oceánu, museli na břehu Karibského moře do preventivní karantény. Strávili ji na své plachetnici. Panama 19:09 20. dubna 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít "Jenom na moři se člověk může cítit skutečně svobodný.” Dvojice východočeských dobrodruhů na cestě kolem světa | Zdroj: Kateřina Imlaufová a Jiří Fejfar

Z vysílačky na červené lodi s názvem Polka, která teď kotví v zátoce u panamského města Colón, se ozývá hlášení ve španělštině.

„Tady se každý den od půl osmé ráno podávají informace o nárůstu počtu nakažených lidí," popisuje Kateřina Imlaufová z Náchodska.

Spolu s parťákem Jiřím Fejfarem z Jičínska za sebou mají dvoutýdenní karanténu na lodi v Karibiku.

„My máme 7,8 metru dlouhou loď, na níž trávíme oněch 14 dní a nemůžeme se z ní vůbec hnout. Cvičíme, plaveme. Jsme sice v Karibiku, ale je to pořád stejné."

Čeští mořeplavci

I díky tomu si můžou objednávat nákupy základních věcí, které jim pak z přístavu vozí. Na pevninu se už sice nově vydat můžou, ale není to tak jednoduché.

„Tady jsou ta opatření hodně přísná. Přes týden jsou dny rozděleny na ženy a na muže. A podle posledního čísla pasu jsou ještě určeny hodiny, kdy do obchodu můžete jít."

Podle posledních údajů pomáhá české Ministerstvo zahraničí s návratem do vlasti ještě necelým dvěma stovkám lidí. Kateřina Imlaufová a Jiří Fejfar mezi ně ale nepatří. Myšlenky na obeplutí světa se totiž nevzdávají.

„Čekáme na to, až tady opadnou ony bezpečnostní opatření. Až budeme také moci si zajít do města nakoupit do většího obchodu. Protože my potřebujeme jídlo zhruba na půl roku. Poplujeme Tichomořím na Nový Zéland."

I z Panamy jsou v kontaktu se svými rodinami a jak dodávají, neustále sledují také aktuální dění v Česku.

„Posloucháme pořád Radiožurnál, abychom věděli, co se doma děje."