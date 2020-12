Švýcarsko otevřelo lyžařské areály, v Německu a Itálii vleky stojí. Jaká omezení čekají na lyžaře v Evropě?

Lyžařská sezona začne v mnoha evropských zemích většinou se zpožděním a turisté se musí připravit na určité komplikace, spojené s přísnými protikoronavirovými pravidly. Informuje o tom české ministerstvo zahraničních věcí. Kam je tedy možné se na lyžařkou dovolenou vydat a kde naopak počítat s omezeními? Praha 14:43 15. prosince 2020 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Epidemie výrazně omezí zimní sezonu v mnoha evropských zemích (ilustrační foto) | Foto: Kipras Streimikis | Zdroj: Fotobanka Unsplash

Česko

S oznámeným návratem Česka do čtvrtého stupně protiepidemického systému PES byla upravena i opatření týkající se sportu. Provoz lyžařských středisek tak bude umožněn od 18. prosince, nebude však možné se na horách ubytovat nebo najíst. Otevřena budou pouze výdejní okénka restaurací.

Některé skiareály se začaly na případné otevření připravovat ještě před oznámením konkrétního data. „Pravidla máme oproti jaru úplně jinde. Jsme nachystaní na dodržování dvoumetrových rozestupů,“ řekl Českému rozhlasu Plus ředitel Asociace horských středisek Libor Knot.

Rakousko

Lyžařská sezona začne v Rakousku nejspíš až 24. prosince, kdy by za zpřísněných hygienických opatření měla otevřít všechna lyžařská centra. Ubytování v hotelech však bude možné až od 7. ledna - to znamená, že od Vánoc si v Rakousku zalyžují pouze rakouští zájemci.

„I po předložení negativního testu bude pro Čecha nepředstavitelné, že by si jel na jeden den zalyžovat na ledovec a hned se vrátil zpět,“ řekl Radiožurnálu výkonný ředitel Asociace cestovních kanceláří Michal Weber.

Češi mohou do Rakouska cestovat pouze s negativním testem, od 19. prosince ale bude příjezd s největší pravděpodobností podmíněn povinnou karanténou na deset dní, a to i bez ohledu na výsledek testu.

Německo

Podle aktuálních opatření platných u západních sousedů mají německé vleky stát minimálně do 10. ledna. Šanci zasportovat si mají v Německu naopak běžkaři, některé tratě totiž budou alespoň upravované. I tak jich ale využijí pravděpodobně jen lokální zájemci, kvůli sportu nebo rekreaci totiž není pro cizince do Bavorska cestování povoleno.

Slovensko

Lyžování na Slovensku bude možné od 21. prosince, návštěvníci středisek se však musí prokázat negativním testem na covid-19. Omezení se nebude vztahovat ani na hotely. Naopak restrikce stále platí pro stravovací služby, lyžaři se tak nemohou zahřát ve vnitřních prostorách restaurací.

Švýcarsko

Střediska ve Švýcarsku již zahájila sezonu bez omezení a jinak tomu nebude ani o Vánocích, pokud si areály krátce před svátky zažádají o speciální povolení. Provoz ale doprovází hygienická opatření.

„Areály se mohou naplnit jen do dvou třetin své kapacity. Při lyžování a sportování venku se roušky nenosí, nasadit si je lidé musí v dopravních prostředcích včetně lanovek. Restaurace a obchody jsou otevřeny do 19.00, jsou ale výjimky. Hotelové restaurace normálně fungují, nebo je možné si jídlo objednat,“ vysvětluje Alena Koukalová z agentury Switzerland Tourism. Švýcarské úřady ještě vyčkávají na situaci před Vánocemi a 22. prosince případně vyhlásí upravená pravidla.

Češi po příjezdu do Švýcarska nemusejí podstoupit karanténu, ani se prokazovat testem. Čekají je však povinnosti po návratu ze Švýcarska - musí vyplnit a odeslat elektronický příjezdový formulář a absolvovat karanténu nebo se prokázat negativním PCR testem. Pravidla se však mohou měnit ze dne na den, takže by se turisté měli v první řadě ujistit, jestli mají před cestou aktuální informace.

Itálie a Francie

Lyžařská centra v Itálii se v prosinci zatím neotevřou, sezonu zahájí nejdříve 7. ledna. Zavřené zůstávají i hotely a restaurace.

Podobně je to i ve Francii - i tam by se lyžařské areály mohly otevřít nejdříve 7. ledna, pokud to ovšem dovolí protiepidemická opatření. Francouzské soudy navíc odmítly stížnosti skiareálů a zimních center, které opatření o uzavření vleků napadly.