Čeští turisté nám chybí. Přejeme si, aby hranice byly otevřené, říkají představitelé prázdných Drážďan

Drážďany 7:13 26. května 2020

Kolem Malé zvonkohry na nábřeží Labe dříve vysedávaly davy. Turistická metropole Saska je ale už několik měsíců poloprázdná a podle drážďanského starosty Dirka Hilberta se to mění jen pomalu.

„V jednu chvíli byste tu nenašli jediný otevřený krámek nebo restauraci, a samozřejmě ani žádného turistu. Už se to ale postupně obnovuje. Nejdřív to byly jen malé obchůdky, pak jsme povolili i restaurace a hotely. Do města se tak pomalu vrací život,“ řekl Radiožurnálu drážďanský starosta.

Čeští turisté jsou pro drážďanské podnikatele důležití zákazníci a podle starosty Hilberta se město na jejich návrat těší: „Samozřejmě si přejeme, aby hranice s našimi sousedy byly co nejdřív otevřené. S Českem nás pojí o něco užší vztahy než s Polskem, protože je k nám blíž. Vždycky sem jezdilo obrovské množství Čechů, ať už jen přes den, tak i na noc. A Němci zase ve velkém jezdili k vám. Bylo by hezké, kdyby se tohle všechno zase vrátilo.“

Drážďanský starosta Dirk Hilbert | Foto: Václav Jabůrek | Zdroj: Český rozhlas

Dirk Hilbert dodává, že Drážďany budou pro letošek sázet hlavně na německé turisty. „Počítáme s tím, že svobodný pohyb po světě se jen tak neobnoví. Původně jsme počítali, že Němci budou představovat asi 80 procent návštěvníků - takhle to ale určitě bude víc,“ popsal Hilbert.

Starostovi dává za pravdu i Robert Franke, který na radnici vede odbor pro podporu obchodu. Celkem nedávno v jeho kancelářích vládl optimismus.

„Na německé cestovatele jsme se soustředili vždycky, je to pro nás klíčová klientela. Kvůli blízkosti Česka se ale mnoho let zaměřujeme i na tamní turisty. V mnoha restauracích nabízí české jídelní lístky, v češtině máme i reklamu nebo městské webové stránky. A takovým už tradičním magnetem jsou naše vánoční trhy. Doufáme, že uprostřed toho rozvolňování dojde i na úplné otevření hranic, a všechno se zase vrátí do dřívějších kolejí,“ věří Franke.

Podle něj je nynější vývoj bolestný ještě z jednoho důvodu. Donedávna totiž počet českých návštěvníků neustále stoupal. „Jsme pochopitelně v nepříjemné situaci, a zrovna u Česka nás to mrzí obzvlášť. V prvních měsících roku sem totiž přijíždělo obrovské množství Čechů, měli jsme z toho radost a návštěvnost výrazně rostla. Teď je ale hranice zavřená - překročit ji mohou jen lidi, co dojíždí za prací. A čeští turisté - ti nám chybí,“ popsal Franke.

A vidět je to i z výhledu u Malé zvonkohry. Nábřežím nerušeně projíždí cyklisté, kteří by se dřív museli neustále vyhýbat velkým skupinkám a turistickým autobusům. Ani po jednom ale zatím není stopy.

