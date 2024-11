Jih Rakouska ožil děsivými čerty. Stovky krampusů z Evropy na největším průvodu přilákaly tisíce lidí

Na 800 čertů z 33 skupin, například z Rakouska, ze Švýcarska, z Bavorska. Klagenfurt v sobotu ožil díky Krampuslaufu. Městem se rozléhají bolestné výkřiky, protože hlavní tradicí v Korutanech je, že čerti tradičně kolemjdoucí diváky i novináře bijí březovými větvičkami, aby z nich vyhnali všechno špatné.

1:53 Mikuláše slaví i Češi v Egyptě. Děti přijeli postrašit čerti na velbloudu Číst článek

Krampus je obdoba českého čerta. Tradičně chodí 5. prosince společně s Mikulášem, není to ale pravidlo. Každý region má svůj vlastní folklor a na klagenfurtském Krampuslaufu ho mohou jednotliví zástupci představit.

„Každý ročník Krampuslaufu je jiný. Mění se počet účastníků a taky pravidelně zveme nové skupiny a spolky, které se tradicí krampusů zabývají,“ říká jeden z organizátorů Christian Petjak.

Petjak se průvodu sám účastní společně se svou skupinou Krampusgruppe Welzenegg. Pojmenovaná je po části Klagenfurtu, kde s pochody čertů začala. V roce 1991 pak její členové založili dnes už tradiční Krampuslauf centrem města. Je zároveň největší v celém Rakousku.

„Jsme unikátní tím, že u nás v Korutanech se pořád držíme tradice. Ve velkých městech se to celé víceméně vyvinulo v show. A to my nechceme. Nechceme petardy, oheň a tak podobně,“ dodává Petjak.

Kostým váží i 25 kilo

I přes to, že většina krampusů vypadá jako by vystoupila z hororu, stojí podél pochodu spousta rodin s malými dětmi. Mezi nimi třeba i Markus s pětiletou dcerkou Lenou, která říká, že má trochu strach, ale protože byla celý rok hodná, tak se jí na Krampuslaufu vlastně líbí.

4:51 Návštěva čerta učí děti zvládat stres. Strašení se ale nesmí přehánět, radí psycholog Číst článek

Mezi alpskými čerty se v průvodu objevila také česká skupina. Do Klagenfurtu přijeli Dragon Krampus z Českého Krumlova už po třetí. Baví je, že místní Krampuslauf je odlišný od všech ostatních.

„Tady je uvedení skupiny vlastně až na konci celého průvodu. Takže potřebujeme ušetřit energii, abychom předvedli maximum pro diváky,“ vysvětluje vedoucí skupiny Lukáš Šindelíř.

V praxi to prý znamená, že účastníci Krampuslaufu nevyvádí tolik jako jinde. Běžně jsou totiž průvody dlouhé asi 400 metrů. V Klagenfurtu je to asi čtyřikrát víc a kostým krampuse se pronese.

„Maska má kolem kila. Ale celý komplet nějakých 23 až 25 kilo,“ vysvětluje Šindelář. Podle něj na trase naběhají minimálně 12 kilometrů, možná i víc. Přesto tvrdí, že se příští rok stoprocentně chtějí vrátit zpět.