Zahrnout místní obyvatele, v tom spočívá udržitelnost Krušnohoří, říká šéf destinační agentury Javůrek

Bezmála před rokem založily Ústecký a Karlovarský kraj Destinační agenturu Krušnohoří. Ta si stanovila za cíl zajistit jednotnou propagaci celého pohoří a podporovat udržitelný turismus. „Často se zapomíná na místní obyvatele a na obce, což jsou v této hře také důležití hráči," podotýká ředitel agentury Štěpán Javůrek. Litvínov 0:10 7. července 2023

Na začátku prosince minulého roku jste byl správní radou zvolen ředitelem Destinační agentury Krušnohoří. K čemu nyní tento zapsaný spolek slouží?

Hlavním úkolem je koordinovat aktivity v oblasti cestovního ruchu a aktivity na to navázané. Lépe pracovat se stávajícími turisty, kteří do Krušných hor přijíždějí, a také vytvářet pozitivní obraz našeho regionu a pohoří.

„Musíme určit lokality, které jsou pro rozvoj cestovního ruchu, a zároveň musíme označit lokality, které mají zůstat zachovány," plánuje ředitel Destinační agentury Krušnohoří

Koordinovat koho? Mezi čím?

V první řadě se bavíme o tom, že jde o zájmy poskytovatelů služeb a turistů. Zdá se mi ale, že se často zapomíná na místní obyvatele a na obce, což jsou v této hře také důležití hráči. Všichni tito lidé se musí na rozvoji území podílet.

Jaké to je území? Zdůrazňuji, že síly spojují Karlovarský a Ústecký kraj.

Naše destinace je rozlohou velká a bohatá na různé možnosti vyžití. Sahá zjednodušeně od Ústí nad Labem až po Kraslice. Jenom projet toto území autem je dost náročné.

Jak je agentura financována?

V prvních letech jsou naši největší donátoři oba kraje, kteří se o to starají. Začátek se bez veřejných peněz neobejde, ale na druhou stranu zvlášť v dnešní ekonomicky složité době je to jediná možnost, jak má destinační management šanci přežít. Vynese pak víc peněz, než se z něj vyčerpá, což je jeden z hlavních úkolů.

Slyší na to podnikatelé?

Odezva je zatím pozitivní, ale snažím se nemít růžové brýle a ani nevidět věci černě. Když přijdete s něčím novým, tak získání důvěru je proces, který trvá. Máme samozřejmě svoje vize, jak bychom to chtěli dělat, ale nakonec to vždycky rozhodne až práce. Musíme počkat, abychom měli co ukázat a aby za nás mluvilo to, co děláme.

Hledání kompromisu

A v čem by měl spočívat udržitelný rozvoj Krušnohoří?

Musí vzniknout kompromis mezi těmi, kteří chtějí chránit přírodu a udržet hory v dnešní podobě, a pak mezi těmi, kteří investují a staví. Největší omyl, který stále spousta lidí opakuje, je ten, že jedna z těchto dvou stran tento souboj vyhraje 10:0. Tak to být nemůže.

„Největší omyl, který stále spousta lidí opakuje, je ten, že jedna z těchto dvou stran tento souboj vyhraje 10:0.“

Musíme určit lokality, které jsou pro rozvoj cestovního ruchu, a zároveň musíme označit lokality, které musí zůstat zachovány v dnešní podobě. Zároveň do této hry musíme vtáhnout i místní obyvatele, kteří do toho mají co mluvit. V tom si myslím, že spočívá udržitelnost – aby byli do určité míry uspokojeni všichni.

Jakým způsobem se jako agentura prezentujete v rámci filmového festivalu v Karlových Varech?

Začali jsme pracovat letos v únoru, to znamená, že jsme neměli příležitost se připravit natolik, abychom se na festivalu plnohodnotně prezentovali.

Nejdůležitější ale je, že prezentace tohoto území musí probíhat kontinuálně a pořád. Nemůže se jeden rok nedít nic, a pak se při větší akci roztrhnout pytel s propagací Krušnohoří. Dlouhodobá systematická práce je jediná možnost, jak oslovit širší masy turistů.

Co nás ale otevřeně trápí a co máme za veliký úkol je postarat o turisty, které už tady máme. Jak z hlediska infrastruktury, tak z hlediska služeb a práce s nimi.

Spolupracuje agentura i se svými protějšky v Německu? Do jaké míry napomáhá filmový festival propagaci přírodních krás Karlovarského a Ústeckého kraje? A jak Štěpán Javůrek vnímá záměr ministerstva životního prostředí vyhlásit na severozápadě Čech Chráněnou krajinnou oblast Krušné hory? Poslechněte si rozhovor v audiozáznamu výše.