Květinová aranžmá s důmyslně ukrytými vajíčky ozdobila komnaty zámku v Jindřichově Hradci

Květinovou velikonoční výstavu pro zámek v Jindřichově Hradci připravili pracovníci místní Krafferovy zahrady. „My se snažíme pracovat se vším, co je k dispozici, takže to obnášelo i to, že jsme si některé věci nasušili a vyplenili moje oblíbené okraje silnice,“ popisuje floristka Anna Makovičková.

Floristé pracovali s řezanými narcisy, růžemi a další řadou květů, ale také sušenými řebříčky, rákosem nebo větvičkami stromů. „Vzhledem k ročnímu období a počasí jsme ještě museli řadu květin objednat, takže jsou tady i orchideje a různé exotičtější druhy,“ dodává Anna Makovičková.

V zámeckých komnatách se některé květy vznáší u stropu, proplétají se do tvaru stromu a k vidění je i velké čapí hnízdo s květinami. „Idea byla taková, aby to opravdu vyplnilo ten prostor a aby to korespondovalo s malbami na zdi. Bohužel se ukázalo, že hnízdo je větší než vchod do zámku, takže jsme s tím měli trošku problém,“ usmívá se floristka.

Na výzdobě pracovalo sedm lidí, mezi nimi zaměstnanci zámku a floristky z různých koutů republiky. „Zmapovali jsme si prostory, potom jsme samozřejmě sbírali inspiraci, já jsem čerpala třeba i z výstavy v Essenu a pak jsme to modifikovali pro jindřichohradecký zámek. Opravdu jsme se snažili, aby to bylo moderní, aby lidé také viděli, co je soudobá floristika,“ dodává Anna Makovičková.

Všímaví návštěvníci najdou i důmyslně ukrytá velikonoční vajíčka. Jejich hledání je součástí hry, do které se můžou zapojit děti i dospělí.

Květinová aranžmá vystřídala na jindřichohradeckém zámku po více než deseti letech oblíbenou výstavu Splašená vejce. „Rozhodli jsme to obměnit a udělat znovu netradiční výstavu, ale tentokrát květinovou. Právě proto, že je to spojeno s jarem a všichni se po dlouhé zimě rádi dívají na rozkvetlé květy,“ vysvětluje kastelán Jan Mikeš.

Květinami vyzdobené zámecké pokoje si návštěvníci v Jindřichově Hradci můžou prohlédnout vlastním tempem bez průvodce, a to od Velkého pátku do Velikonočního pondělí.