Kraj nechá vybudovat poslední úsek Labské cyklostezky mezi Nučnicemi a obcí Okna

Jeden kilometr nové stezky vyjde hejtmanství bez daně na víc než 16 milionů korun.

„Jde o poslední úsek, který nám zprovozní definitivně tu Labskou cyklostezku. Je to ten úsek z Nučnic za Křešicemi, je tam přeložka Úštěckého potoka, je tam kanalizace a další věci. Je to peklo a věděli jsme, že to bude drahé. Drahé to je, ale teď už budeme moci prodávat Labskou cyklostezku jako produkt,“ vysvětluje náměstek Jiří Řehák ze Spojenců pro kraj.

Součástí nového úseku má být i odpočívka pro cyklisty a další vybavení.