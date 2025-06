Z Prahy se začíná létat do Toronta. Linka do Kanady se vrátila poprvé od covidu

Do Prahy v sobotu dopoledne přiletěl spoj nové přímé letecké linky z Toronta. Aerolinky Air Canada budou na trase létat třikrát týdně, a to minimálně do konce září. Přímá linka do Kanady se do Česka vrací po více než pěti letech, naposledy byly v provozu před pandemií covidu-19. Letiště v aktuální sezoně nabídne spojení do 165 destinací. Praha 11:40 7. června 2025 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Letiště Václava Havla | Zdroj: Letiště Václava Havla

Nová linka bude z Prahy do Toronta létat vždy v pondělí, ve středu a v sobotu. Z Kanady zamíří do české metropole pokaždé o den dříve. Let potrvá kolem devíti hodin. Air Canada plánuje na trase po většinu času využívat letoun Airbus A330-300 s kapacitou 297 míst.

O letenky do Kanady byl už před spuštěním nové linky z Prahy podle letenkového portálu Letuška.cz velký zájem. „Běžně prodáme stovky letenek do Kanady měsíčně, s novou linkou může jít ale o násobné počty,“ uvedl šéf portálu Josef Trejbal.

Připomněl, že linka do Toronta zjednoduší také lety do dalších míst v Kanadě, protože Toronto je přestupním uzlem pro další spoje do Montrealu, Vancouveru nebo Winnipegu.

Spojení do Toronta je v krátkém sledu další linkou, která rozšiřuje nabídku dálkových tras v letovém řádu pražského letiště. Začátkem týdne začala fungovat nová linka dopravce Etihad Airways do hlavního města Spojených arabských emirátů Abú Zabí.

Na dálkových trasách se z Prahy létá také například do New Yorku, Soulu, Pekingu, Dubaje, Baku, Tchaj-Peje, Dauhá, Astany nebo Rijádu.

Letiště letos čeká rekordní provoz. Za celý rok by podle současných odhadů mělo odbavit víc než 18 milionů pasažérů. V dosud rekordním roce 2019 přes letiště cestovalo 17,8 milionu lidí. Loni letiště odbavilo přes 16,35 milionu cestujících.

S téměř hodinovým předstihem přistál v 11:13 první let @AirCanada na letišti v Praze Ruzyni. Lety z Toronta budou prozatím 3x do týdne operovány Airbusem A330-300 pic.twitter.com/WkkVKoGuKe — flyRosťa (@flyrosta) June 7, 2025