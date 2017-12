Nejbezpečnější rok v civilním letectví. Za nehodami byly většinou lidské chyby

Do konce roku zbývá necelý den. Už teď to ale vypadá, že za sebou máme nejbezpečnější rok v historii civilního letectví. Navzdory rostoucímu počtu letů je letos počet nehod dopravních letadel hluboko pod průměrem z předešlých let - stalo se jich devět a zemřelo při nich 67 lidí.

