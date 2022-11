Návrat k přepravě tekutin. Britská letiště chtějí zavést modernější skenery

Bezpečnostní omezení v Británii týkající se tekutin a notebooků v příručních zavazadlech by mohla být díky vyspělým 3D skenerům do dvou let zrušena. Britská vláda zvažuje zavedení modernějších skenerů poskytujících jasnější obraz obsahu zavazadel do poloviny roku 2024, uvedla s odvoláním na svůj zdroj stanice BBC. Upozornila ale, že konečné rozhodnutí ještě nepadlo. Londýn 16:42 24. listopadu 2022 Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedIn Tisknout Kopírovat url adresu Zkrácená adresa Kopírovat do schránky Zavřít Bývalý britský premiér Boris Johnson se zavázal použít skenovací technologii pro urychlení kontrol před nástupem do letadla | Foto: Henry Nicholls | Zdroj: Reuters

Předchozí termín instalace skenerů, které jsou podobné zařízením CT používaným v nemocnicích, se posunul kvůli pandemii. Nová technologie umožňuje letištnímu personálu přiblížit obsah zavazadla a otáčet snímky pro kontrolu. Není tak potřeba obsah tašky vyndávat. Od roku 2017 se 3D skenery zkoušejí na londýnském letišti Heathrow.

List The Times napsal, že ministři teď návrh zkoumají a že oznámení by mohlo přijít před Vánocemi. Zkrátily by se tak fronty na britských letištích.

V současnosti si mohou cestující do příručního zavazadla vzít tekutiny v obalech do maximálního objemu 100 mililitrů.

Nádoba s tekutinou musí být umístěna v průhledném uzavíratelném plastovém sáčku a předložena zvlášť bezpečnostnímu personálu.

Tyto limity platí od listopadu 2006 a jejich zavedení ukončilo předchozí úplný zákaz tekutin na palubě letadla, který byl zaveden o tři měsíce dříve.

Zlepšení bezpečnosti

Tehdy britská policie oznámila, že zmařila spiknutí, jehož cílem bylo vyhodit do povětří až deset letadel za pomoci výbušnin ukrytých v nápojových lahvích. Z příručních zavazadel je také nutné vyndat veškerou elektroniku a předložit ji ke kontrole zvlášť.

Bývalý britský premiér Boris Johnson se zavázal použít skenovací technologii pro urychlení kontrol před nástupem do letadla a ke zlepšení bezpečnosti. Původně stanovil britským letištím termín k zavedení skenerů do konce letošního roku. Počet cestujících se však v době pandemie snížil, protože ve většině zemí byla zavedena cestovní omezení.

Poslední údaje Mezinárodního sdružení pro leteckou dopravu (IATA) ukázaly, že v září počet cestujících dosahoval zhruba 73 procent úrovně před pandemií.

Uvedenou technologii už několik let používají některá americká letiště, například v Atlantě a Chicagu.