Mezi stany hoří ohně a v řece teče hodně vody. ‚Vltavu sjíždí letos víc lidí,‘ říká šéf vodáckého autobusu

Je to možná překvapivé, ale na Vltavě je víc vodáků než vloni. A to je deštivější počasí a doba po epidemii. Vltava je řeka vodáky milovaná, ale zároveň proklínaná, protože se stala centrem vodáckého průmyslu, který je navázaný na turisty v celém regionu, to znamená především na Lipně, Vyšším Brodě a v Českém Krumlově. Nejnavštěvovanější česká řeka podle oslovených místních znalců vloni doplatila na negativní reputaci. Vyšší Brod 9:01 18. července 2020

„Stačí někde napsat, že je sucho a lidi hned zabrzdí,“ říká Josef Šelepa, který založil Jihočeský vodácký autobus. „Nebo věčné nářky, že je řeka plná opilců. My z toho nemáme radost, ale tyto typy turistů jsou všude, nejenom na Vltavě.“

Podle Šelepy turistice nepřidají ani záběry z jezu Herbertov, které se o prodlouženém víkendu na začátku července hromadí lodě a lidé čekají na vjezd do propusti. „Autobus má letos obsazenost 70 procent, to jsme ani nečekali.“

Letos přijelo podle něj dost Čechů, zatím je to bez negativní kampaně, a tak je víc vodáků než vloni. „Teď tu mám v hotelu skupinu čtyřiceti Maďarů, zrovna se chystají na vodu.“

Hrubé odhady uvádějí, že v minulých letech projelo řekou 200 tisíc vodáků ročně. Číslo nelze ověřit, protože statistiky neexistují. Za normální situace, kdy jsou v regionu zahraniční turisté, se na řece praktikuje intenzivní vodácký průmysl.

Agentury naloží skupinu turistů z hotelu nebo výletního autobusu, dovezou ji k řece, oblečou do vest, sjedou řeku s výkladem a zastávkou na občerstvení a pak je zase vrátí zpátky do města. Proto se také čas od času objeví snahy počet lodí regulovat a to poplatky. Zatím se ale proti tomu vždy vzedmula vlna odporu a návrhy zůstaly v teoretické rovině.

Na cestu stačí dneska plavky a peníze, všechno ostatní lze velmi snadno půjčit. „Pro nás to vychází tak čtyři tisíce korun na jednoho,“ říká osmnáctiletá studentka Monika z Pelhřimova, která si na sjezd Vltavy musela vydělat na brigádě. Její přítel Jakub přikyvuje. „A to se držíme při zdi. Půjčili jsme si loď, spíme v kempu. Sjíždění řeky není levná dovolená.“

Kempy jsou obsazené z poloviny

Půjčení lodi stojí kolem 350 korun, raft vyjde na osm set. Ubytování v kempu v průměru kolem 150 korun na noc, chatka obvykle dvojnásobek. Restaurace a občerstvení jsou dražší než na jiných řekách.

„Je to vltavská přirážka na horním toku,“ směje se třicátník Karel z Plzně, který si dává pivo za stejnou cenu jako doma. „Ale pro celou rodinu to už je pořádný balík.“ Čtyřčlenná rodina si musí na sjetí řeky z Vyššího Brodu do Boršova připravit zhruba dvanáct tisíc korun.

„Ceny na Vltavě šly tak o pět procent nahoru oproti loňsku,“ říká místní znalec Tomáš Kala, který provozuje kiosek ve Vyšším Brodu, půjčovnu lodí a raftů a od letoška nový kemp Fox. „Nemáme kemp sice u řeky, ale myslím, že to půjde dobře. Teď máme obsazenou polovinu chatek a o víkendu budou plné všechny.“

Kempy na Vltavě jsou podle zjištění Radiožurnálu obsazené zhruba z poloviny. Je tu víc klidu než obvykle, mezi stany hoří večer ohně a v řece teče hodně vody. Vltava je letos rychlá.