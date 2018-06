Sleď, losos, věnec z kvítí a tancování kolem májky. Švédové ve velkém slaví letní slunovrat

„Je to takový náš neoficiální národní den. Je poznat, že je hodně typicky švédský. Je to tradice, na kterou jsme hrdí, která nás svede dohromady jako národ. Národní den tolik neslavíme, ale midsommar ano. Skoro bych řekl, že je to taková kmenová záležitost. Všichni se sejdeme dohromady, slavíme a tancujeme pod májkou,“ vysvětluje Radiožurnálu Niklas.

S oslavami se pojí tradice jako nošení věnečků z kytek na hlavě, květinových vzorů na oblečení, nebo – jak s usměvem poznamenává Niklasova přítelkyně Charlotte – pesimismu o počasí.

„Dneska je hezké počasí, ale většinu midsomarů proprší,“ říká s úsměvem.

Mattias, který midsommar v parku slaví i s manželkou a dvěma syny, zase doplňuje, jak jsou na tom Švédové s tradicemi: „Je tu třeba tradice tancování okolo májky. To ale naše kluky tolik nebaví, a tak si hledáme vlastní tradice.“

Mattias a jeho děti sice netancují, řada ostatních hostů na oslavách midsommaru ale ano. Mezi jednu z nejpopulárnější písní patří Små Grodorna, v překladu Malé žabičky.

Hromadný piknik

Oslavu v Bjärredu zajišťuje místní samospráva, která se stará jen o midsommarstång, tedy májku a hudební doprovod. Jídlo a pití si každá rodina zajišťuje sama a tak oslavy připomínají hromadný piknik.

„Jíme hodně sleďů – pořád. Jakmile něco slavíme, tak jíme sledě. Vánoce, Velikonoce, midsommar, v podstatě to stejné jídlo. A teď samozřejmě taky jahody,“ vysvětluje mi Mattias.

Kromě sleďů patří mezi typická jídla také naložený losos, nové brambory se zakysanou smetanou a koprem nebo jahodový dort. Samotná oslava se koná podobně jako v dalších městech během dne, večery se, jak mi potvrzuje Charlotte, konají většinou v užším kruhu: „Jsme tu na návštěvě u přátel, takže budeme grilovat, jíst jahodový koláč a tak podobně.“

Zatímco na veřejných oslavách, které jsou okolo poledne, se pije většinou víno nebo pivo, večer je ve znamení šnapsu, například vodky nebo kořeněné pálenky akvavit. Před napitím si ale Švédové musí zazpívat pijáckou píseň, tzv. šnapsvisa. Jednou z nejoblíbenějších je Helan går, volně přeloženo ‚Kopni to do sebe‘.

Ať už se na oslavách zeptáte kohokoliv, dost pravděpodobně se dozvíte, že nejdůležitější je užít si sluníčko a dlouhý den. V zimě už na to bude pozdě.